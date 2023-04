El Mallorca se quedará a tres puntos de competiciones europeas si mañana lunes derrota al Athletic en el que será el penúltimo partido de la jornada 32 del Campeonato de Liga. Los bilbaínos, con 46 puntos, son los que marcan la frontera del séptimo puesto, que dará acceso a torneos continentales si el Real Madrid le gana la Copa a Osasuna. Además, un triunfo ante los bilbaínos dejaría definitivamente zanjada la permanencia en Primera División.

Para el Mallorca éste es un partido que condiciona el resto del Campeonato. Ganar al Athletic significa pensar en cotas mucho mayores que la simple salvación. Sin embargo empatar o perder implica mantener o incluso aumentar la diferencia con posiciones europeas y decir ya adiós a esa posibilidad en las seis jornadas que quedarán de Liga.

La derrota de Osasuna ante la Real Sociedad deja en 46 puntos la frontera europea. Son los que tiene el Athletic, séptimo, y constituyen la puerta de entrada a Europa tras la humillante goleada encajada por el Rayo en Elche. El propio Osasuna está con 44 y el Sevilla y el Girona, que se enfrentan entre sí el lunes en el Sánchez Pizjuán -los catalanes son los próximos rivales del Mallorca- suman cada uno de ellos 41. Entre todos ellos y el Celta, que está un escalón por debajo con 39, están los aspirantes a la séptima plaza.

El Athletic, por supuesto, tiene una gran oportunidad para dar un golpe sobre la mesa ya que si gana en Son Moix dejará fuera de combate al Mallorca, aventajará en cinco puntos a Osasuna e incluso estará en disposición de pelearle la sexta plaza al Betis, quien le separan tres puntos, pero con un partido más los andaluces. En definitiva, todo un choque de intereses por ambas partes.

El Mallorca recupera para el partido a Galarreta y Raíllo, sancionados ante el Atlético, por lo que Aguirre podrá volver a contar con dos de sus titulares habituales. También volverán al once Kang In Lee y Muriqi, que no jugarpn de salida en el Metropolitano.