Una pareja destroza un comercio de Playa de Palma en plena madrugada para robar bañadores y bebidas energéticas

La Policía Nacional ha arrestado a un hombre y una mujer como presuntos autores de un violento robo cometido de madrugada en un establecimiento de la zona de Playa de Palma. Los asaltantes forzaron la puerta y fracturaron una cristalera para acceder al interior, de donde sustrajeron diversos artículos, principalmente prendas de baño y bebidas energéticas.

Los hechos ocurrieron el pasado martes, cuando el aviso de una empresa de alarmas movilizó al 091. Varias patrullas del Grupo Operativo de Respuesta (GOR) se desplazaron rápidamente al local, ubicado en Playa de Palma. A su llegada, los agentes sorprendieron a una mujer huyendo de las inmediaciones. Al verse acorralada, arrojó al suelo una bolsa que contenía varias piezas de textil.

En ese momento, una testigo confirmó a los actuantes que había visto a la sospechosa abandonar el negocio en compañía de un hombre. Al ser retenida, la mujer alegó que la bolsa pertenecía a su pareja, quien acababa de huir a la carrera.

Mientras una patrulla confirmaba los daños en el comercio y se entrevistaba con el responsable, quien reconoció la ropa recuperada y denunció la falta de bebidas energéticas, otro indicio policial localizó en las cercanías a un varón que coincidía plenamente con la descripción física aportada.

El sospechoso, que fue interceptado mientras hablaba por teléfono con la mujer retenida, negó inicialmente su participación en el asalto, llegando a declarar que «había robado en el pasado, pero ya no se dedicaba a eso». Sin embargo, tras ser informado de que la policía ya había recuperado el botín, el hombre terminó confesando la autoría del robo.

Finalmente, ambos fueron detenidos y puestos a disposición judicial como presuntos autores de un delito de robo con fuerza.