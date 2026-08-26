Pánico en Mallorca: un cubano arma el caos con un palo de grandes dimensiones y agrede a un joven en la cabeza en unas fiestas

Un altercado de máxima gravedad alteró por completo la tranquilidad de la localidad mallorquina de Son Ferrer, en Calvià. Un hombre de nacionalidad cubana y de 45 años desató momentos de auténtico pánico en plena vía pública tras pasearse por las calles con un palo y agredir a un joven en la cabeza.

Los hechos se desencadenaron de madrugada, alrededor de las 04:00 horas de la madrugada, en la calle Cóndor, un punto situado a escasa distancia de un centro escolar. El individuo, que había pasado la noche en un bar del municipio en el marco de las fiestas locales, fue visto acosando a un grupo de niñas.

La escena no pasó desapercibida para varios testigos presenciales, un grupo de amigos que recriminaron e increparon de inmediato su actitud. Sin embargo, lejos de rectificar o cesar en su comportamiento, el hombre se mantuvo firme en su postura.

La tensión en la calle fue en aumento hasta que, a modo de reprimenda por su conducta previa, el varón fue agredido. Fuera de sí y preso de la rabia, el individuo abandonó momentáneamente el lugar para dirigirse a su domicilio.

Su retirada no puso fin al altercado. Instantes después, regresó armado con un palo de grandes dimensiones, sembrando el terror entre los presentes. Durante el desarrollo de la riña, un joven de 22 años resultó herido al recibir un fuerte golpe en la cabeza con un palo de gran tamaño.

Ante la gravedad y peligrosidad de la situación, los vecinos alertaron con urgencia a los servicios de emergencia. Varias patrullas de la Policía Local de Calvià acudieron al lugar con extrema celeridad, logrando separar a las partes implicadas y contener la disputa antes de que las consecuencias fueran todavía mayores.

El joven lesionado tuvo que ser evacuado en ambulancia a un centro hospitalario para recibir atención médica especializada y curar las heridas provocadas por el impacto. Paralelamente, los amigos de la víctima avisaron a la Guardia Civil, cuyos agentes se personaron de inmediato en el escenario de los hechos.

Tras recabar el testimonio de los implicados y tomar declaración a los testigos de la pelea, los efectivos del instituto armado procedieron a la detención del presunto agresor.