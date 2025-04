Panela Music Hub, un centro de creación musical lleno de magia

En Binissalem, el pasado 16 de abril, se dio una de las grandes citas del comienzo de temporada que todavía no había tenido tiempo de contarles por la cantidad de información que se acumula en mi cabeza y en los de mi alrededor.

Los funerales vaticanos, que ayer me habría gustado comentarles por qué me fascinaron como la mejor de las óperas que haya presenciado jamás, también merecen una crónica estética, social, política y sobre todo cristiana. Los ritos pueden evolucionar, pero cuando tienen sus raíces bajo 2.000 años de tierra histórica se hace difícil que por un lado u otro no aparezca la magia que solo la Iglesia Católica conserva.

Y que haríamos sin magia. Por ejemplo, la que nos regala Paco Colombás cada vez que emprende algo. Esta vez en Binissalem, donde Central Studios se transformó en un auténtico laboratorio del sonido con la celebración de PANELA MUSIC HUB, el innovador concepto artístico desarrollado por Panela Productions, la agencia encabezada por Paco Colombàs, para dar comienzo a su temporada en la isla. Desde las 19:30h hasta medianoche, músicos, expertos del sector y entusiastas de la cultura sonora se sumergieron en una experiencia multisensorial inolvidable.

Más que un simple showcase, PANELA MUSIC HUB representa una auténtica declaración creativa, una oda a la belleza y a la diversión, a la magia, en un entorno donde se exploran, prueban y comparten nuevas direcciones musicales. Inspirado en el universo científico, el evento adoptó la estética de un laboratorio futurista con estaciones interactivas, donde los asistentes

pudieron conocer de cerca las últimas apuestas del roster de Panela. El equipo técnico, vestido con trajes blancos, asumió el rol de investigadores sonoros, mientras que los artistas —la Panela Family— se presentaron como el resultado vivo de ese proceso de creación colectiva. Un line-up ecléctico y lleno de energía, como no podía ser de otra manera.

La programación destacó por su diversidad y dinamismo. La apertura estuvo a cargo de un El relevo vino de la mano de las incorporaciones más recientes al proyecto: el joven cuarteto Maggie’s, con su soul elegante y actual, ofreció un espectáculo vibrante, mientras que el octeto The Late Night Show remató la sección en vivo con una actuación que encendió al público.

El cierre de la noche estuvo en manos de tres sets de DJ cargados de ritmo: DJ Adri junto a la espectacular vocalista Yudith Collazo, la siempre cautivadora DJ Belucha, y un gran final con el ya clásico DJ Nano, uno de los DJs con más éxito y experiencia de la agencia. Una propuesta con arraigo local Con vocación anual, PANELA MUSIC HUB tiene como misión dar visibilidad a los talentos y proyectos que forman parte del universo Panela. En esta edición, la apuesta se reforzó con una cuidada y original estética, una impecable producción técnica y una oferta gastronómica con identidad propia alineada con el concepto de la mano de AIRE catering.

El evento contó con el apoyo de Cerveza Balear 1983, los vinos de Bodegas J.L. Ferrer y Túnel, que junto con los cocteleros de Arlequín crearon un mojito especial para el evento. Dos colaboradores clave culminaron esta edición: BONDA, la marca de Andreu Buades, que aportó su creatividad con la creación de un perfume edición limitada como give-away para los invitados; y METAVISUALS, que un año más hizo posible la puesta en escena de la propuesta gracias a su impecable montaje de iluminación led. El evento mantuvo su carácter exclusivo mediante acceso únicamente por invitación garantizando así una experiencia envolvente y de alto nivel para quienes asistieron.

Quiero felicitar a Panela Crew: Adela Prat (Producción), Joan Dell’Olmo (Producción), Andrea Romero (Dirección Creativa), Guille Wheel (Dirección musical), Michael Mesquida (Sonido), Xisco Cabello (Iluminación), RTO Sanchez (Diseño gráfico). Y dar un gracias muy especial de todos a Laura Prim (Dirección de arte), Nico Pina (Videoarte), Maria Moyà (Estilismo),

Alicia Machín (MUAH), y Alicia Blanch (Fotografía).

Todos son nombres importantes o están en vías de serlo. Lo más importante, en mi opinión validada espero por mi experiencia vital es que todavía hoy se puede ser innovador, rebelde, revolucionario en cualquier aspecto de la vida, o conservador, siendo mega cool, mega inspirador y mega guapos y guapas, sin ser por ello ni cursis, ni rancios, ni ninguna de esas absurdeces que escuchamos a diario de los que en realidad no son nada, ni hacen nada, salvo criticar. No salen en esta columna, obviamente.