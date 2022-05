El Palmer se despide hoy de la LEB Oro

El Palmer Alma Mediterránea Palma cierra hoy a las 21 horas en Son Moix su trayecto en la LEB Oro. Tras ocho temporadas consecutivas compitiendo en la segunda categoría, los palmesanos bajan el telón a la temporada 2021-22 enfrentándose al UEMC Real Valladolid Baloncesto en la que será su última cita con la categoría de plata del baloncesto nacional tras confirmarse en casa del ICG Força Lleida el descenso del equipo tras haber luchado hasta el final por llegar con opciones a una última jornada en la que los mallorquines quieren despedirse de una afición, la de Son Moix, que ha sido parte clave en el resurgir del equipo en la segunda vuelta y ha vivido momentos llenos de ilusión y alegría a lo largo de esta temporada y las anteriores.

Así las cosas, plantilla y cuerpo técnico han trabajado a lo largo de la semana para poder llegar en la mejor de las condiciones posibles al encuentro de mañana y afrontar ‘el último baile’ en la LEB Oro con la firme idea de despedirse de Son Moix en esta temporada con un triunfo que sirva también para agradecer a los aficionados el apoyo que han tributado al equipo.

De cara al encuentro, Álex Pérez y Pau Tomàs no podrán contar con Elijah Brown pero sí con el resto de jugadores de la primera plantilla además de con Xavi Andreu y Marc Aguiló, los dos jugadores del Palma Air Europa, filial del Palmer Alma Mediterránea Palma, que han ayudado al equipo en estos últimos meses tanto en los entrenamientos como en los minutos que han podido disputar en los partidos de esta segunda vuelta de la LEB Oro.

Enfrente, el Palmer Alma Mediterránea Palma tendrá a un UEMC Real Valladolid Baloncesto que, bajo la dirección de Paco García, sigue peleando por cerrar la temporada en Play Off. con jugadores importantes como Pantzar, Kavion Pippen, Alec Wintering o el ex Palma Justin Raffington.

Acabada la sesión de entrenamiento de ayer, Álex Pérez llevó a cabo la rueda de prensa previa al encuentro de hoy reconociendo que el duelo ante el conjunto vallisoletano es también un partido complicado. “Estamos ante nuestro último partido en LEB Oro. En el vídeo le hemos dicho al equipo que, por el respeto que nos tenemos todos, debemos afrontar el partido con el respeto que siempre hemos tenido a la competición y no hemos cambiado nada durante la semana preparando el partido igual que los anteriores. Queremos ganar ante nuestra afición”, ha asegurado Pérez que ha trasladado públicamente el mensaje que han enviado a la plantilla. “Les hemos dicho que es preferible quedarnos a una victoria que a dos y, aparte, yo no entiendo el deporte profesional sin competirlo al cien por cien y eso es algo que no podemos tirar a la basura en el último partido”, ha añadido el técnico del Palmer Alma Mediterránea Palma que ha admitido también que el descenso vivido en Lleida “nos ha dolido mucho anímicamente porque el esfuerzo ha sido sobrehumano. Mucha gente ha jugado lesionada, cada día perdíamos a alguien durante la semana entrenando con seis o siete jugadores echando mano del EBA. Cuando perdimos allí en Lleida fue tremendo porque el partido estaba bien preparado y estuvo bien jugado pero acusamos la rotación de su plantilla. El estado anímico allí fue horrible pero la vida sigue y tenemos que acabar con un buen sabor de boca y demostrarle a nuestra afición que no nos rendimos nunca”.

El de esta noche, además, será el último partido en el que el primer equipo lucirá el patrocinio de Palmer Alma Mediterránea en su camiseta como patrocinador principal por lo que el duelo ante el equipo de Paco García será más especial aún si cabe.