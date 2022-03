El Palmer Alma Mediterránea Palma afronta hoy a las 19.30 otra final por la permanencia. El equipo mallorquín recibe al Levitec Huesca La Magia en Son Moix en un encuentro que vuelve a ser clave para los de Pau Tomàs y Álex Pérez. La derrota en casa del Juaristi ISB dejó heridos en el orgullo a jugadores y cuerpo técnico que quieren volver a brindarle una victoria a una afición, la de Son Moix, que ha visto ganar a su equipo en las tres últimas ocasiones en las que el club palmesano ha jugado como local sus partidos habiendo sumado victorias ante rivales de entidad como Leyma Coruña, ICG Força Lleida y Acunsa Gipuzkoa Basket.

De cara al partido, Pau Tomàs y Álex Pérez cuentan con las ausencias de Marc Peñarroya y Joel Kanyinda mientras que el resto de jugadores estarán a disposición del cuerpo técnico para afrontar un encuentro en el que el Palmer Alma Mediterránea Palma quiere volver a reforzarse como local y sumar un triunfo que le permita seguir soñando con alcanzar la tan ansiada permanencia en la LEB Oro.

Enfrente, el equipo balear va a tener a un rival, el Levitec Huesca La Magia, que viene de vencer en su último partido y que llega con jugadores como Ayoze Alonso, Jorge Lafuente o el ex Palma Xavi Rey que dan forma a una plantilla en la que también hay jugadores jóvenes con talento como Joelvin Cabrera, Javi García, Njegos Sikiras o Herkus Kumpys.

“No podemos ir a intentar ganar un partido sin llegar al bonus en tres de los cuatro cuartos y consideramos que esa fue una de las claves de la derrota. Si no ponemos un punto de dureza defensiva y no se llega al bonus queda claro que no pusimos ese punto necesario para ganar al partido y esa tiene que ser una de las claves del partido del domingo, ser un equipo intenso llevando el ritmo de partido y controlando el partido desde nuestra defensa”, aseguraba en la previa del partido Pau Tomàs.