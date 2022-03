El Palmer Alma Mediterránea sigue trabajando para afrontar en las mejores condiciones posibles el partido del domingo ante el Levitec Huesca La Magia. “Tenemos ganas de que llegue ya el partido tras el mal sabor de boca que nos dejó el partido ante Juaristi y con ganas de que llegue el domingo y que recuperemos jugadores que tenemos algunos tocados”, ha explicado Pau Tomàs tras el entrenamiento del equipo en Son Moix. El técnico mallorquín ha calificado de “final” y de “partido muy importante” el partido contra el equipo oscense señalando que el equipo tiene ganas “de revertir la situación y sacar el partido en casa”.

El entrenador del Palmer Alma Mediterránea Palma ha reincidido en lo dicho tras el partido en casa de Juaristi subrayando que “no podemos ir a intentar ganar un partido sin llegar al bonus en tres de los cuatro cuartos y consideramos que esa fue una de las claves de la derrota. Si no ponemos un punto de dureza defensiva y no se llega al bonus queda claro que no pusimos ese punto necesario para ganar al partido y esa tiene que ser una de las claves del partido del domingo, ser un equipo intenso llevando el ritmo de partido y controlando el partido desde nuestra defensa”.

A pesar de que la situación del equipo en la clasificación sigue siendo más que complicada, Pau Tomàs ha dejado claro que en la plantilla se sigue creyendo en la salvación. “El vestuario cree. Creemos todos. Está claro que se perdió contra un rival directo pero estamos a las mismas victorias que las que estábamos antes del partido ante Juaristi. Tenemos ganas de que Huesca pague los platos rotos de la derrota ante Azpeitia”, ha subrayado el técnico indicando que “debemos intentar ganar todos los partidos. En el último encuentro fueron superiores a nosotros y nos quedó ese regusto de no haber competido contra un rival directo pero ahora nos centramos en el partido que tenemos el domingo y luego ya pensaremos en el siguiente”.

Ha querido mandar Tomàs un mensaje a la afición. “Los necesitamos y notamos mucho el momento en el que ellos nos ayudan. Pedimos que vengan y nos sigan apoyando como lo han hecho hasta ahora”.