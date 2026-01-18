Palmer Básket-Fuenlabrada: a por la victoria al abrigo de Son Moix

El Palmer Basket Mallorca Palma confronta sus fortalezas frente al Flexicar Fuenlabrada este domingo a las 18:00 horas como local. La escuadra isleña ambiciona sustentar el notable crecimiento en el juego experimentado en las últimas jornadas. El elenco comandado por Juan Ignacio Díez De Acharán afronta este complejo desafío con decisión y confianza tras la trabajada victoria conseguida en Cantabria en la jornada anterior.

La plantilla turquesa ha protagonizado una notable mejoría en el apartado defensivo en los compromisos pasados y ha lucido actuaciones competitivas. El cuadro insular cuenta con las dudas de Ander Urdiain, Ángel Comendador y Adrián Chapela para el envite por problemas físicos. Los jugadores mencionados podrían participar en el choque, pero su aparición estará marcada por su evolución.

El Fuenlabrada es un conjunto que se identifica por su pluralidad de virtudes en el juego exterior. El grupo dirigido por Iñaki Martín es un equipo que posee un entendimiento de las diferentes situaciones que pueden aparecer en un choque descomunal. El bloque fuenlabreño distribuye 16,6 pases de canasta por partido y ocupa el cuarto puesto en el ranking de asistencias de la Primera FEB.

La productividad en las ejecuciones desde la línea del 6,75 es otro de los aspectos en los que el contrincante sobresale con respecto al resto de clubes. El Flexicar Fuenlabrada es tercero en la estadística de porcentaje de acierto en triples, con un sensacional 37,1 % de efectividad. El escolta, Vitor Benite, es el segundo máximo anotador del campeonato, con 18 puntos transformados de media.

El entrenador del Palmer Basket, Juan Ignacio Díez De Acharán, ha argumentado los aspectos más relevantes de la contienda ante los medios de comunicación. El técnico ha subrayado: “Es un partido muy bonito para nosotros; da gusto poder competir contra jugadores de esa calidad”.

El preparador ha resaltado: “Venimos de hacer tres semanas de muy buena dinámica, tanto a nivel deportivo como grupal; este partido nos va a decir un poco dónde estamos”. Díez De Acharán ha manifestado: “Sentimos el cariño constante de la afición pese a los resultados; siempre están ahí de forma incondicional”.