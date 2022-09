El Palma Futsal arranca hoy la temporada más ilusionante en Manzanares

Ha llegado el momento de la verdad. Arranca la Primera División de fútbol sala levantando el telón de un curso que comienza con las dudas del primer día de saber cómo llegan los equipos a la línea de salida. Por delante, otra temporada apasionante con equipos renovados y en la que se aventura otra lucha titánica por meterse en todas las fases finales.

El Palma Futsal dará el pistoletazo de salida este sábado (16.30 horas/LaLigaSportsTV) en Manzanares. Inicia un curso ilusionante por su participación en la Liga de Campeones pero con una exigencia mayor por el calendario que les espera hasta finales de diciembre. Los de Antonio Vadillo se han preparado durante un mes para llegar en plena forma y comenzar el curso con fuerza y buenos resultados. Se acabaron las pruebas, los amistosos y la preparación. De poco sirve la pretemporada a nivel de resultados. Ahora ya hay puntos en juego.

El estreno será en casa del Quesos El Hidalgo Manzanares, un equipo que la temporada pasada ya les complicó la vida, un equipo muy intenso y cuya pista será una caldera. Los mallorquines han preparado a conciencia el duelo con el único objetivo de conseguir su primera victoria de la temporada y llegar al primer parón de setiembre con los deberes hechos. El partido de Manzanares será el primero oficial para Rivillos, Saldise y Luan Muller ya que Tayebi no estará disponible al haberse desplazado a su país para sellar el visado. Tampoco estará Moslem, que no se ha incorporado todavía, y el lesionado Higor.

Es importante comenzar sumando porque cada punto puede ser decisivo como se vio la temporada pasada. La pretemporada se ha hecho muy larga. El mes de trabajo ha servido para la puesta a punto del equipo y para interiorizar los aspectos tácticos que deben poner en marcha desde este mismo sábado. El Palma Futsal ha superado la pretemporada con buena nota y llega en un buen momento a Manzanares. Los mallorquines han ido de menos a más, igual que en su juego. En los últimos partidos se vio como la plantilla, sobre todo los recién llegados, ya se amoldaban a la idea que tiene Vadillo en mente y, aunque queda mucho trabajo, los jugadores ya dejaron destellos de lo que puede ser el equipo.

El entrenador del Palma Futsal, Antonio Vadillo, no podrá contar con cuatro de sus jugadores para esta primera jornada liguera. Tayebi no podrá debutar ya que ha tenido que viajar a su país esta semana una vez que tiene el visado en regla para sellarlo y no podía esperar por lo que tiene permiso del club. En la misma situación está Moslem, que todavía no se ha incorporado al grupo pero lo hará en los próximos días ya que toda la documentación está lista. Higor sigue tocado de su lesión y aún no tiene el alta médica. Los palmesanos arrancan el curso con cuatro bajas pese a haber confeccionado una plantilla amplia para esta temporada.

El último partido oficial que disputó el Palma Futsal fue el pasado 25 de junio con motivo de la final de la temporada pasada contra el Barça. Han pasado 78 días sin competición. En el equipo han cambiado muchas cosas en este verano y se ha trabajado a destajo para que el equipo pueda hacer una temporada similar a la anterior. Para ello se ha mantenido gran parte de la plantilla de la pasada temporada y reforzada con cinco fichajes.