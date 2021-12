La carrera por una de las ocho plazas para disputar la Copa de España llega a la recta final con casi todo por decidir. La lucha se presume titánica con cinco equipos separados por un punto, con tres de los candidatos para estar en la Copa fuera de los ocho primeros y las últimas cinco jornadas de la primera vuelta asoman para decidir a los elegidos. El Palma Futsal llega en un momento complicado tras la derrota del miércoles frente al Real Betis dejando escapar una oportunidad de oro en casa.

Tras esa derrota, el equipo sigue fuera de los ocho primeros junto a equipos como Movistar Inter y Levante UD y a un punto de Córdoba Patrimonio, Aspil Vidal y Osasuna Magna, el rival de los isleños este domingo (12:00 horas). Los palmesanos juegan en una de las pistas históricas y más complicadas de la Primera División con la obligación de ganar para recuperar el terreno perdido y meterse entre los mejores.

No hay margen para el error tras los puntos que se han escapado esta temporada en la que el equipo no ha conseguido la regularidad que tenía temporadas atrás. La falta de acierto ante la portería rival, que alcanzó su máxima expresión en el encuentro del miércoles, con ocasiones de todos los colores para ganar un partido que se acabó perdiendo, es uno de los aspectos a mejorar este curso porque condena en exceso a los baleares. Por méritos han merecido más puntos y mayor suerte en una buena parte de los partidos que han perdido o empatado pero el deporte no entiende de méritos y solo de realidades.

Este domingo tendrán que afinar la puntería para doblegar a un equipo que siempre compite a un gran nivel y que exigirá a los de Antonio Vadillo mejorar sus prestaciones y su rendimiento si quieren regresar con los tres puntos. Es un duelo directo y uno de los últimos cartuchos para sumar los puntos necesarios para cumplir con uno de los objetivos de cada curso.

La ventaja del Palma Futsal es que depende de sí mismo y se va a enfrentar a varios rivales directos que luchan por el mismo objetivo, pero ello también implica que es obligatorio ganar para sumar y que el resto no lo haga. Ganar es muy difícil esta temporada y cualquier equipo compite a un gran nivel por lo que el partido exigirá la máxima atención. El equipo está picado en su orgullo y quiere reaccionar en un partido en el que hay en juego más que tres puntos. Vadillo seguirá sin poder contar con dos bajas importantes en ataque como son la del pichichi Higor y la de Diego Nunes.