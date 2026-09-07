El padre del menor que atracó un supermercado en Palma reconoce a su hijo por el vídeo de OKDIARIO y lo entrega a la Policía

La Policía Nacional ha detenido a un menor como presunto autor de dos robos con violencia e intimidación en dos locales en Palma y un robo con fuerza en el interior de un centro educativo.

Los hechos ocurrieron los días 1 y 3 de septiembre en una frutería y un supermercado de la capital balear, consiguiendo sustraer el dinero en el primer establecimiento armados con pistolas de juguete. OKBALEARES tuvo acceso a las cámaras de seguridad del supermercado y hace dos días publicó las imágenes.

Según ha explicado la Jefatura Superior en Baleares, el joven asaltante fue reconocido por su padre al ver las imágenes en este periódico y le instó a llamar a la Policía y explicar lo que había hecho.

El primer robo se produjo en una frutería en el barrio de Bons Aires de Palma. Sobre las 1:20 horas accedieron dos jóvenes encapuchados y con mascarillas que cubrían sus rostros.

El segundo robo se produjo el 3 de septiembre en un supermercado del mismo barrio. Sobre las 3:40 horas, tres jóvenes entraron en el local con cascos de motos cubriéndose el rostro. Los jóvenes llevaban lo que parecían ser pistolas y exigieron el dinero. Los trabajadores les hicieron frente y los tres asaltantes les apuntaron con las armas y huyeron del lugar en tres ciclomotores que se encontraban en las inmediaciones con otros tres jóvenes que les estaban esperando, sin llegar a robar nada.

Mientras los agentes del Grupo de Atracos proseguían con la investigación, la noche del pasado domingo un menor llamó a los servicios de emergencias para confesar que era el autor de dos atracos cometidos en establecimientos en días anteriores.

Tras la llamada, una patrulla del Grupo de Atención al Ciudadano de la Policía Nacional se entrevistó con los padres del chico y el propio menor. El padre explicó a los agentes que había visto un vídeo en un medio de comunicación -OKBALEARES- sobre un robo con violencia en un establecimiento y que había reconocido a su hijo. Inmediatamente después, le obligó a que llamara a los servicios de emergencias para explicar lo que había hecho.

El menor reconoció haber participado en los dos atracos usando pistolas de juguete que habían comprado en una juguetería. Asimismo, reconoció un tercer delito: dijo que en agosto accedió al interior de un centro escolar en el barrio de Camp Redó. Al activarse la alarma y personarse varias patrullas de la policía, tuvo que huir del lugar robando solo unas chucherías.

Los policías nacionales comprobaron los hechos y procedieron a la detención del joven como presunto autor de dos delitos de robo con violencia e intimidación en locales de alimentación y un delito de robo con fuerza en un centro educativo.

El Grupo de Atracos de la Policía Nacional prosigue con las pesquisas para el total esclarecimiento de los hechos, ya que no se descartan nuevas detenciones.