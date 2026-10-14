OVER CLUB presenta su ambiciosa temporada de otoño en Palma con una programación de primer nivel internacional

OVER CLUB, el espacio de referencia para la música electrónica ubicado en el polígono de Son Castelló (Gremi de Passamaners 17), se encuentra listo para dar el pistoletazo de salida a la nueva temporada de otoño. Tras cerrar un verano apoteósico, el club mallorquín despliega a lo largo del mes de octubre una sólida propuesta sonora repleta de nombres de proyección internacional y marcas reconocidas del sector.

La programación del mes estará articulada en torno a cuatro fechas principales. La acción arranca el viernes 2 de octubre con la fiesta HOSTAGE, encabezada por el DJ y productor italiano Luca Agnelli, referente global del techno de alta intensidad, quien estará acompañado en cabina por Kiko Fernandez. La siguiente cita clave llegará el viernes 16 de octubre de la mano de la residencia mensual de La Comunidad, que contará con el sonido hipnótico y dinámico de Yanamaste.

El fin de semana continuará el sábado 17 de octubre con el desembarco de DANZÛ TAKEOVER, noche en la que el artista argentino Mariano Mellino ofrecerá su característica sesión de sonido progresivo y melódico. Por su parte, la marca VANNDAL liderará la jornada del viernes 23 de octubre con la visita de la superestrella napolitana Deborah de Luca, una de las figuras más potentes de la escena techno actual, quien compartirá cartel con Selin Kaya.

Más allá de estas cuatro grandes citas, la agenda de OVER CLUB mantiene una constante apuesta por la variedad de estilos y el talento artístico. El sábado 3 de octubre, la sala acogerá al destacado exponente del tech house Mathias Tanzmann, arropado por los artistas locales Guri & Eider y Javitoh. La contundencia sonora regresará el viernes 9 de octubre con la sesión DISORDER 360°, protagonizada por Barbara Lago.

Aprovechando la víspera de festivo, el domingo 11 de octubre el club celebrará un evento especial liderado por un back-to-back entre Joëlla Jackson y Rendher, completado con las actuaciones de Manu Sánchez y el mano a mano local entre Javitoh y Francisco Valentín. La vertiente house sumará otra fecha destacada el sábado 24 de octubre con la fiesta GOODLIFE, que reunirá al dúo ascendente Us Two y al veterano DJ local Kiko Navarro.

Como complemento a su oferta nocturna, OVER CLUB consolida también sus sesiones de tardeo. Durante el mes de octubre, la sala albergará dos de los eventos diurnos más multitudinarios de Mallorca: La Demence, programado para el sábado 3 de octubre con una puesta en escena y sonido inspirados en los años dorados del sonido balear, y El Guateque, que tendrá lugar la tarde del sábado 17 de octubre.