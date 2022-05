Osasuna-Mallorca: el día de la verdad

Fin de trayecto. Para lo bueno o para lo malo el Mallorca conocerá esta noche en qué categoría jugará la próxima temporada. Parte con ventaja porque depende de sí mismo y le basta con calcar el resultado del Cádiz en Vitoria, pero se enfrenta a un Osasuna que ayer perdió la novena plaza ante el Valencia y que hará lo posible para recuperarla porque eso le supone un ingreso extra de más de un millón de euros. Cerca de 800 mallorquinistas acompañarán al equipo en El Sadar, un estadio en el que no gana desde 2009.

Lo positivo para el Mallorca es que no está obligado a ganar, sino simplemente a seguir la estela del Cádiz, que no lo tendrá fácil ante un Alavés que querrá despedirse de Primera División con una victoria, aunque ya no puede evitar acabar la temporada como colista tras el triunfo el pasado viernes del Levante ante el Rayo Vallecano.

Existe también la posibilidad de que descienda el Granada, que tiene un punto más (37) que Mallorca y Cádiz (36) y que recibe en casa al Espanyol. De hecho, si mallorquines y gaditanos ganan sus partidos ellos también estarían obligados a hacerlo, ya que no les valdría el empate.

«Este partido define el futuro de este club. Sería bueno mantenerse dos años consecutivos en Primera porque ya llevamos tiempo dando tumbos entre Primera, Segunda o incluso Segunda B. No hemos podido consolidarnos y necesitamos dar ese pasito que necesitamos para avanzar en muchas cosas», dijo ayer Javier Aguirre, que se ha llevado a toda la plantilla a Pamplona y que no parece que vaya a variar demasiado la alineación con respecto a la que jugó ante el Rayo Vallecano el pasado fin de semana. Quizás el único cambio sea la entrada de Kubo por Ángel, aunque también el mallorquín Abdón, héroe del último encuentro, tiene posibilidades de formar pareja con Muriqi.

En cuanto a Osasuna, Jagoba Arrasate tiene claro que su equipo irá a buscar la victoria. Tenemos todavía una oportunidad de terminar con mejores sensaciones y con una victoria que creo que cambiaría todo. Eso es lo que queremos, sobre todo para que los números sean redondos, cincuenta puntos y para terminar novenos. Creo que la temporada es mejorable, pero la clasificación creo que es difícilmente mejorable”. Los navarros tienen a toda la plantilla disponible, entre ellos al croata Ante Budimir, ex-jugador del Mallorca, que será objeto de la máxima vigilancia por parte de la defensa rojilla.

Sólo ha ganado una vez el Mallorca en Pamplona en Primera División, pero hoy las estadísticas cuentan poco. Tampoco las que presenta el árbitro del partido, César Soto Grado, que dirigió hace poco a los bermellones en la victoria 2-1 ante el Alavés en Son Moix. Será el encargado de impartir justicia en una noche en la que la adrenalina circulará a raudales no sólo en El Sadar, sino en Vitoria y en Granada. A las diez dos equipos se llevarán una buena noticia y un tercero será un paño de lágrimas. Y eso es lo que quiere evitar el Mallorca.