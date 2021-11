El Mallorca destinará una cantidad de dinero «suficiente» al fichaje de un delantero centro en enero. La propiedad ha dado órdenes al director de fútbol, Pablo Ortells, para que busque en la próxima ventana de fichajes un jugador que resuelva los problemas goleadores del equipo. Hasta ahora Ortells ha fracasado en todos sus intentos por fichar un buen número nueve. Está ante otra oportunidad para reivindicarse, pero le conviene no volver a equivocarse porque esta vez podría haber consecuencias.

Puede que el día de mañana tanto Fer Niño -por el que existe una opción de compra- como Matthew Hoppe sean jugadores diferenciales, pero ahora mismo no lo son y lo que necesita el equipo es un 9 que lleve el peso en ataque durante una segunda vuelta que será durísima en todos los sentidos porque, por supuesto, el resto de rivales también se reforzarán.

La propiedad lo tiene claro y el entrenador Luis García Plaza se ha cansado de reclamarlo. Sin embargo la pelota está en el tejado de Ortells y los antecedentes no son demasiado esperanzadores: el director de fútbol ha fracasado hasta ahora estrepitosamente en los fichajes de delantero centro, tras las experiencias de Marc Cardona y Álvaro Jiménez. No ha sido capaz de dar con la tecla necesaria para encontrarle un buen sustituto al croata Ante Budimir, el último 9 solvente con el que contó el equipo.

Dado que el Mallorca no tiene ahora mismo fichas libres, la llegada del delantero centro deberá suponer obligatoriamente la salida de otro jugador. Abdón o Hoppe son los que tienen todos los números para marcharse cedidos en enero, aunque no es descartable que se opte también por un futbolista de otra demarcación, dado sobre todo que el norteamericano está lesionado y está por ver cuánto tiempo tarda en recuperarse.

Sea como sea empieza el baile. Un baile que no sólo se va a limitar a la llegada de un delantero centro, porque van a llegar más jugadores. Parece seguro un central, dada la carencia del equipo en esta posición, y no es descartable un portero, siempre y cuando Dominik Greif, que será titular en la Copa del Rey, no demuestre la categoría que se le suponía cuando se le fichó este pasado verano procedente del Slovan de Bratislava.