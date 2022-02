Mientras PP y Vox celebran el fin del oscurantismo y califican de vergüenza que la presidenta del Govern, Francina Armengol, y la del Consell de Mallorca, Cati Cladera, tengan que declarar ante la misión europea que en abril se desplazará a Baleares para investigar el escándalo de los abusos sexuales a menores tuteladas, la dirigente socialista se muestra «encantada».

Así lo ha manifestado la líder del Ejecutivo balear en declaraciones a los medios, añadiendo que los europarlamentarios «podrán tomar ejemplo de muchas cosas que se han hecho en las Islas para combatir la explotación sexual, en general, y de menores, en particular».

Aunque el gobierno de coalición de socialistas, nacionalistas y Podemos en Govern y Consell se ha negado reiteradamente en el Parlament a abrir una comisión de investigación sobre este escándalo, Armengol ha recalcado que se pondrá a disposición de la misión europea todo lo que se ha aprendido tanto por parte del Govern, como por parte del Consell de Mallorca, las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad, la Fiscalía y los profesionales que trabajan con menores.

La presidenta no ha desperdiciado la ocasión para criticar la estrategia de PP y Vox por el uso «partidista y sesgado», ha dicho, «del dolor de las menores para hacer política de partido», incluso en la Comisión de Peticiones del Parlamento Europeo. «Utilizar el dolor de las menores para hacer política de partido es despreciable», ha afirmado.

Desde las filas del PP, el presidente de esta formación en Mallorca y portavoz en el Consell Insular, Llorenç Galmés, ha celebrado que la delegación del Parlamento Europeo que viajará a Baleares para investigar los casos de explotación sexual a menores tuteladas haya solicitado entrevistarse con Armengol y Cladera.

En declaraciones a los medios, Galmés ha expresado que «se ha acabado el oscurantismo y la falta de transparencia». «Estamos muy satisfechos y muy contentos de que a partir de abril, Armengol y Cladera deberán dar explicaciones», ha destacado.

Cabe recordar que el PP ha pedido hasta en cuatro ocasiones la creación de una comisión de investigación para tratar los casos de explotación a menores tuteladas.

Por su parte, el diputado portavoz de Vox en el Parlament, Jorge Campos, ha calificado de «vergüenza para Baleares» que tras dos años del escándalo de las menores tuteladas prostituidas, sea una misión especial del Parlamento europeo la que tenga que venir para investigar el caso.

Campos ha manifestado que «este caso nos causa repugnancia máxima. Es una lástima la nefasta imagen internacional de Baleares que da Armengol. ¿Qué es este pasteleo, esta vergüenza de silencios? Hay que acabar con esto cuanto antes». A este respecto, recordó que esta misión de investigación llega ahora — del 11 al 13 de abril— gracias a Vox porque «si fuera por el PP, se habría retrasado hasta 2023».

Por ello, ha asegurado que es el momento de aclarar demasiadas dudas: «¿Qué tienen que ocultar Armengol, Cladera y Santiago para que esto no se investigue? ¿Están implicados, me pregunto, tienen algo que ver en esta trama…? Hay una dejación absoluta de funciones que han creado un negocio económico con las menores tuteladas, ¿por eso no dicen nada, por qué el negocio está muy bien? ¿Qué pasa con las asociaciones llamadas del tercer sector que son responsables de muchos centros concertados, por qué están calladas?», remachó el número uno de Vox en Baleares.