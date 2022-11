El Museo Bíblico de Mallorca tiene un documento único: el primer texto filosófico de la humanidad descubierto por la egiptóloga española Marina Escolano-Poveda (Alicante, 1986), un fragmento de papiro escrito hace más de cuatro mil años y considerado el más antiguo de España.

Se trata de la obra El debate entre el hombre y su Ba, el inicio del diálogo entre un moribundo y su alma, en el que se mezclan los beneficios de la vida y la muerte. Los restos de papiro están pegados sobre una cartulina roja, cubiertos por un cristal dentro de un marco.

«Se ha considerado el primer texto filosófico de la historia», ha explicado a EFE Escolano-Poveda desde Liverpool, en cuya universidad enseña griego antiguo y egipcio clásico, la lengua milenaria de El debate entre un hombre y su Ba, plasmado sobre el papiro en escritura hierática, forma resumida de la jeroglífica.

La única copia de este texto se guarda en el Museo Egipcio de Berlín y es parte del conocido como Papiro 3024 (donde el material aparece reproducido a tamaño natural). Además, aquí se encuentra el mayor fragmento de El cuento del pastor, otra pieza esencial de la escritura narrativa del Reino Medio egipcio (2000-1650 a.C.), la primera literatura documentada junto con la que se originó en paralelo en Mesopotamia hace 40 siglos.

Según ha informado este lunes el Obispado de Mallorca en una nota de prensa, Escolano-Poveda publicó en medios académicos los primeros resultados de su investigación en el año 2017. Tras ello, procedió a informar que en los fragmentos de Mallorca había también elementos relevantes de la otra pieza del papiro, El cuento del pastor, por lo que continuó ahondando en el trabajo con nuevos hallazgos que desarrolla en un artículo que saldrá en diciembre.

No obstante, desde el Obispado ha querido detallar cronológicamente todos y cada uno de los pasos dados por la egiptóloga hasta la identificación de los mencionados papiros egipcios.

Según cuentan, «Escolano-Poveda ha participado de forma ininterrumpida en excavaciones arqueológicas desde los 16 años, y a los 20 años pasó a formar parte del equipo arqueológico de la misión de la Egypt Exploration Society y la Durham University en la antigua capital egipcia de Saïs (actual Sa el-Hagar, Egipto)».

Su primer contacto con el Museo Bíblico de Mallorca, según indican, fue en diciembre de 2009 a través del gerente del Museo, Gerardo Jofre, a quien conocía desde hacía años por ser coordinador de la sección Egipto y la Biblia de la web Amigos de la Egiptología.

Su primera visita al museo, en cambio, se produjo en enero de 2010 con motivo de la Conferencia que impartió en Palma de Mallorca bajo el título: Más allá de la piedra de Rosseta. «En aquel entonces pudo ver por primera la colección de papiros del Museo y le llamaron muchísimo la atención.

El director, el Dr. Francisco Ramis Darder, y el gerente Jofre le ofrecieron su estudio y publicación, teniendo en cuenta que hasta el momento se mantenían inéditos, y no habían sido estudiados anteriormente», explican en el comunicado

En agosto de 2011, Escolano regresó nuevamente a Mallorca con el objeto de visitar nuevamente el Museo para continuar los estudios que estaba realizando sobre los papiros. La visita se centró en adelantar a la Dirección los resultados lingüísticos obtenidos hasta la fecha en el estudio de la colección de papiros egipcios, así como sus observaciones en relación al sarcófago y la momia. Asimismo, Escolano-Poveda tomó buena nota de detalles de la grafía de los papiros e inspeccionó el soporte.

En diciembre de 2014, la profesora volvió a visitar el Museo, en aquel momento continuaba sus estudios de Egiptología en la Universidad Johns Hopkins, Baltimore (EEUU). En abril de 2015, impartió una comunicación en el congreso del American Research Center in Egypt (ARCE) sobre el papiro hierático del Reino Medio del Museu Bíblic de Mallorca.

«El 28/04/2015 la profesora Escolano informa al Museo de los resultados de su investigación sobre los fragmentos hieráticos, y la presentación de los mismos en el congreso del American Research Center in Egypt, en Houston del 26/04/2015», señalan desde el Obispado.

También precisan que en ese momento Escolano confirmó que los fragmentos formaban parte de dos textos, que ella identificó como A y B. «En el congreso se había centrado en la presentación de los fragmentos del texto A, que son aquellos que presentan signos más claros, distribuidos en columnas organizadas de forma espaciada. La distribución del texto en columnas verticales indicaba sin lugar a dudas que se trataba de textos pertenecientes a la primera mitad del Reino Medio, y sus contenidos, eran obras literarias».

Además, informó que estos fragmentos datan de los inicios de la segunda parte de la XII dinastía. Su investigación sobre los mismos le había llevado a su identificación con el Cuento del Pastor, que se conserva de forma incompleta en el papiro de Berlín P. Berlín 3024. «Un descubrimiento de mucha importancia para el estudio de la literatura egipcia de época clásica. En aquel momento se encontraba investigando la posible correspondencia del manuscrito de Mallorca con el de Berlín. La importancia de aquel descubrimiento fue confirmada primero por el profesor James P. Allen de la Universidad de Brown y unos meses después por los profesores, Betsy Bryan y Richard Jasnow».

La profesora realizó un nuevo análisis de los papiros en julio de 2015 con el objetivo de preparar la edición facsímil de cada fragmento. En octubre de 2015 un equipo del proyecto DVCTVS se encargaron de digitalizar los fragmentos. El equipo estaba dirigido por Alberto Nodar (Universitat Pompeu Fabra) y Sofía Torallas (U. de Chicago).

En julio de 2017, la profesora Escolano publicó el artículo New Fragments of Papyrus Berlin 3024: The Missing Beginning of the Debate between a Man and his Ba and the Continuation of the Tale of the Herdsman (P. Mallorca I and II)» en la revista Zeitschrift für Ägyptische Sprache und Altertumskunde 144, sección 1 (2017), páginas 16-54. En esta publicación, identifica los fragmentos con los nombres «Papiro Mallorca I y II». Los nuevos fragmentos aportan pistas desconocidas hasta ahora e importantes para comprender ambos poemas. Ambos son los papiros Egipcios más antiguos que se conservan en España.