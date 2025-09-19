El nuevo parque de bomberos de Manacor marca un antes y un después en la respuesta a emergencias

El presidente del Consell de Mallorca, Llorenç Galmés, ha inaugurado este viernes el nuevo parque de bomberos de Manacor, una infraestructura moderna y de última generación que supone una mejora sustancial en la seguridad y el bienestar tanto del cuerpo de Bomberos de Mallorca como de la ciudadanía.

El nuevo equipamiento se ha levantado sobre una parcela de 2.821 metros cuadrados ubicada en el polígono de Manacor, y cuenta con una superficie construida de 1.530 metros cuadrados distribuidos en dos plantas. Además, se ha incorporado una torre de prácticas de 134 metros cuadrados, lo que permite una formación continua y adaptada a las necesidades del servicio.

Con esta actuación, el Consell ha logrado renovar completamente las antiguas instalaciones, eliminando la necesidad de mantener el parque provisional en régimen de alquiler, y apostando por unas dependencias propias, funcionales y adaptadas a los estándares más exigentes.

Entre las principales mejoras técnicas, el nuevo parque de bomberos está insonorizado, libre de humos y dispone de una sala de descontaminación para vehículos y personal. También se han diseñado espacios pensados para el bienestar de los profesionales: habitaciones privadas, baños diferenciados, comedor, gimnasio, salas de formación y descanso, así como una sala exclusiva para Equipos de Protección Individual (EPI) de primera intervención.

Actualmente, el parque de Manacor cuenta con una dotación de 36 bomberos, organizados en cuatro turnos de 9 efectivos cada uno. Esta plantilla refuerza notablemente la capacidad operativa ante emergencias en la comarca de Llevant y mejora la cobertura en el conjunto de la isla.

Durante el acto de inauguración, al que asistieron miembros del equipo de gobierno del Consell y representantes del cuerpo de Bomberos de Mallorca, se realizó una visita guiada por las instalaciones, seguida de una atención a los medios de comunicación.

El presidente Llorenç Galmés subrayó el compromiso institucional con la mejora del servicio: «Este nuevo parque es una apuesta clara por la seguridad y la modernización de los Bomberos de Mallorca. Queremos que los profesionales dispongan de los mejores medios para desarrollar su trabajo y que la ciudadanía tenga la tranquilidad de contar con un servicio de emergencias de primer nivel», afirmó.

La apertura de este nuevo parque representa un paso adelante en la estrategia del Consell de dotar a los bomberos de Mallorca de infraestructuras más modernas, eficientes y preparadas para los retos actuales en materia de protección civil y emergencias.