Nacho Baltasar se proclama subcampeón del mundo Sub 23 de iQFOiL

El windsurfista mallorquín Nacho Baltasar se ha colgado la medalla de plata en el Campeonato del Mundo Sub 23 de iQFOiL, que ha disputado en Portimao (Portugal) durante seis jornadas. El regatista del CN Sa Ràpita, décimo primero en París 2024, se midió de tú a tú con el australiano Grae Morris, vigente campeón olímpico y líder indiscutible de la competición, en unas Medal Series de máxima emoción.

El mallorquín accedía a las Medal Series en cuarta posición, lo que le daba el pase directo a la Semifinal. No ha sido bueno para Baltasar el inicio de esta prueba, que se ha disputado con vientos de entre 12 y 16 nudos de intensidad. Sin embargo, el joven windsurfista ha logrado superar a todos sus rivales para cruzar la línea de meta en primera posición y ganar el billete de la Gran Final.

En la Gran Final esperaban los dos primeros de las series previas: el italiano Leonardo Tomasini –que había sido segundo- y el vigente campeón olímpico y líder intratable de este campeonato, el australiano Grae Morris, con una victoria ya en su marcador. Nacho Baltasar ha salido primero y durante la prueba ha logrado ir aumentando su ventaja progresivamente, hasta anotarse el triunfo de este primer asalto de la Gran Final, igualando el casillero con el australiano.

En la segunda Gran Final, Grae Morris ha logrado firmar un primero para sentenciar el campeonato y coronarse campeón del mundo, mientras que Nacho Baltasar ha logrado el título de subcampeón. El bronce ha sido para el italiano Leonardo Tomasini.

Nacho Baltasar ha reconocido estar muy contento con esta medalla: “Venía de una semana en que no acababa de encontrarme fino, pero hoy me he despertado muy bien, con las cosas muy claras de lo que tenía que hacer. La primera manga se me ha complicado porque mi opción de derechas no me ha resultado en el primer tramo, pero he seguido confiando en esa opción y al final se ha confirmado como la buena. En la siguiente manga venía súper motivado y ha sido impresionante ganar con esta ventaja. Estoy muy orgulloso y contento, he demostrado que he estado a la altura del vigente campeón olímpico. Seguiremos apretando para los siguientes campeonatos”.

“Nos vamos muy contentos con esta medalla de plata”, ha añadido el entrenador de iQFOiL masculino de la Real Federación Española de Vela, Marcos Fernández.

Con 21 años recién cumplidos, Nacho Baltasar es uno de los windsurfistas españoles de mayor proyección. En su primera experiencia olímpica, en París 2024, se clasificó en el décimo primer puesto tras quedarse a las puertas de entrar en las Medal Series. En su palmarés destaca un quinto puesto en el Test Event de Marsella de 2023 y un bronce en la Semana Olímpica Francesa de 2024. Esta temporada su mejor resultado había sido un cuarto en Hyères, a lo que ahora suma esta plata del Mundial Sub 23.