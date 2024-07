Nacho Baltasar y Paula Barceló, lejos de las medallas

Nacho Baltasar y Paula Barceló, los dos regatistas mallorquines en los Juegos Olímpicos, siguen lejos de las medallas. Paula fue cuarta junto a Támara Echegoyen, pero apenas ha ascendido puestos en la General, mientras que Nacho tuvo una mala jornada. Sólo pudo efectuar una regata, en la acabó el 15ª, y además se le salieron el foil y la vela, aunque dentro de la malo tuvo la fortuna de no caerse al agua, lo que le habría relegado a la última posición.

La flota de 49er FX completó tres mangas en esta segunda jornada para la clase. Las banderas negras y descalificaciones por fuera de línea y los resultados bastante irregulares para toda la flota marcaron la tónica del día. Támara Echegoyen y Paula Barceló lograron ascender hasta la plaza décimo séptima de la general provisional gracias al cuarto que firmaron en la segunda manga del día.

En la primera prueba, Echegoyen y Barceló vieron frenado su avance tras la salida por las embarcaciones descalificadas por fuera de línea, y sólo pudieron obtener un decimosegundo puesto. Tras este contratiempo, el tándem nacional brillaba en la segunda del día navegando en cabeza de la flota, peleando por entrar en el Top3 y finalizando en cuarta posición. En la última regata de hoy, sexta de su casillero, las españolas tuvieron una buena salida pero se vieron forzadas a cambiar de bordo en busca de viento limpio, perdiendo el Top10 de cabeza que ya no pudieron recuperar, finalizando el parcial en la décimo octava plaza.

Se produjeron cambios en el podio provisional de esta clase doble femenina, con las francesas Sarah Steyaert y Charline Picon avanzando hasta el primer puesto y las neerlandesas Odile van Aanholt y Annette Duetz bajando a la segunda posición, con 10 puntos entre ellas. La tercera posición también se modifica, ahora ocupada por las italianas Jana Germani y Giorgia Bertuzzi.

En iQFOiL masculino, Nacho Baltasar no tuvo un día de estreno como esperaba. Tras una buena salida en la primera prueba, Baltasar perdió el control de la vela, lo que lo paró en seco y lo relegó a las últimas posiciones. En el resto del recorrido consiguió remontar y cruzar la línea de meta en decimoquinto lugar. No hubo posibilidad de una segunda prueba por inconsistencia del viento.

“Las condiciones fueron buenas al principio, con viento constante de 10-12 nudos. En la primera regata se sentía el nervio en la flota y había hecho muy buena salida, pero ha habido llamada general. En la siguiente salida he intentado conservar un poco más y en la salida tenía a Francia en barlovento y a Italia en sotavento, que han hecho primero y segundo. Cuando me he intentado desmarcar se me ha salido el foil y con ello la vela, pero he conseguido no caerme al agua porque en un slalom si te caes al agua llegas el último, así que he intentado luchar la regata todo lo que he podido y al final he acabado el 15. El viento ha empezado a rolar, ha cambiado de dirección y no hemos podido hacer más mangas. Estamos tristes porque teníamos las ganas de estar arriba, pero es la primera regata de un campeonato muy largo, así que estamos tranquilos, hemos hecho un buen trabajo para llegar hasta aquí y estamos convencidos de que terminará notándose. Y siempre voy de menos a más”, dijo el mallorquín.

La clasificación femenina está encabezada por la británica Emma Wilson, seguida de la italiana Marta Maggetti y la peruana María Belén Bazo. En masculino toma la delantera el francés Nicolas Goyard, con el italiano Nicola Renna en segunda posición y el danés Johan Bornemann Soe tercero.

Hoy martes, 30 de julio, los iQFOil masculino y femenino tienen programadas cinco pruebas, y tres los 49er y 49er FX. La acción comienza las 12 del mediodía.