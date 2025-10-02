Muro volverá a tener toros el 8 de diciembre tras el llenazo de la corrida de septiembre

La plaza de toros La Monumental de Muro volverá a acoger este año otra corrida de toros. Tan sólo tres meses después del festejo que reabrió las puertas de este coso mallorquín tras ocho años de inactividad, el municipio de Muro acogerá una nueva corrida que se celebrará el 8 de diciembre, Día de la Inmaculada Concepción, como cierre de la temporada española de 2025.

Los mallorquines están de suerte y podrán abarrotar de nuevo la plaza de toros de Muro, como ya hicieron el pasado 14 de septiembre, un día histórico en el que La Monumental acogió una corrida taurina después de ocho años de espera, registrando un llenazo absoluto en los tendidos.

Como no podía ser de otra forma, ha sido la empresa Balears Cambio de Tercio la que ha conseguido organizar esta nueva corrida. El cartel todavía no ha sido anunciado, pero a buen seguro estará a la altura de lo que espera la afición taurina de Mallorca.

La plaza La Monumental contará otra vez con la presencia de menores de edad en los tendidos gracias a que PP y Vox pusieron fin a la prohibición que impuso durante ocho años del Gobierno de izquierdas que presidía Francina Armengol con los independentistas de Més y Podemos.

Corrida de toros en Inca en 2026

Por otro lado, Balears Cambio de Tercio también ha anunciado otra corrida de toros en Inca, dentro de la temporada 2026, prevista para el 9 de noviembre y que contará con una programación más amplia y de máximo nivel.

«La decisión responde al firme compromiso de la organización con la afición de la isla: ofrecer el mejor producto taurino posible, con la contratación de toros de primera línea y un cartel de figuras a la altura de la expectación generada», ha explicado la empresa en un comunicado.

Hasta que esto suceda, la afición mallorquina podrá volver a apreciar el próximo 8 de diciembre el plan de mejoras que llevó a cabo la plaza La Monumental de Muro para recuperar el esplendor del coso. Los aficionados taurinos que acudan a la plaza a finales de año podrán disfrutar de un nuevo albero maestrante procedente de la cantera de Carmona, que ya lució un tono único el pasado 14 de septiembre.