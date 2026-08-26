Una mujer de 56 años pierde el control de su coche y derriba nueve motos aparcadas en Palma

La Policía Local de Palma ha investigado a una mujer de 56 años después de que perdiera el control de su vehículo y acabara derribando nueve motocicletas que estaban correctamente estacionadas en la vía pública.

El accidente tuvo lugar alrededor de las 16.00 horas del pasado domingo, en la confluencia de la avenida Sant Ferran con la calle Pasqual Ribot. Una patrulla que trasladaba a un detenido pasó por la zona y observó que se había producido un accidente de tráfico.

La conductora, de nacionalidad española, no sufrió heridas. Ante esta situación, los agentes solicitaron la intervención de la Unidad de Vehículos de Accidentes (UVAC), encargada de instruir el correspondiente atestado.

Según la investigación policial, la mujer circulaba por el carril derecho de la avenida Sant Ferran cuando, a la altura del número 24, se desvió repentinamente hacia la zona de estacionamiento. Allí colisionó contra una de las motocicletas aparcadas.

El accidente no terminó con ese primer impacto. De acuerdo con el testimonio de un testigo, la conductora dio marcha atrás y golpeó sucesivamente otras ocho motos. Los vehículos terminaron cayendo uno tras otro, en efecto dominó, pese a encontrarse correctamente estacionados en el espacio habilitado.

Durante su declaración, la conductora explicó a los agentes que los rayos del sol la habían deslumbrado, provocando que perdiera el control del vehículo. También señaló que venía de trabajar, que no había comido durante todo el día y que, debido a su diabetes, podría haber sufrido una bajada de azúcar justo antes de la colisión.

La UVAC instruyó las diligencias preventivas correspondientes por el accidente de tráfico e informó a las partes implicadas sobre los trámites que debían seguir.