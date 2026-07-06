La Policía Local de Palma intensifica los controles en sus playas y denuncia a 30 masajistas ilegales en una semana

La Policía Local de Palma ha levantado 30 actas de denuncia contra masajistas que ejercían de forma ilegal en distintas playas de la ciudad durante la campaña especial de refuerzo de vigilancia de verano.

El dispositivo, desarrollado entre el 29 de junio y el 5 de julio, se ha centrado en zonas de gran afluencia como Playa de Palma, Can Pere Antoni y Cala Major, según ha informado este cuerpo policial en un comunicado.

Estas actuaciones responden a la aplicación de la ordenanza municipal para el fomento de la convivencia cívica, que prohíbe la prestación de servicios no autorizados en la vía pública, entre ellos los masajes en las playas.

La Policía Local recuerda que contratar este tipo de servicios supone un riesgo para la salud, ya que quienes los ofrecen carecen de autorización administrativa y no están sometidos a controles sanitarios ni cuentan, en muchos casos, con la formación profesional necesaria. Esta situación puede derivar en lesiones físicas o problemas dermatológicos.

Asimismo, el Ayuntamiento subraya que la normativa busca proteger tanto la salud pública como el derecho de los ciudadanos a disfrutar de los espacios públicos sin molestias.

La ordenanza cívica considera la prestación de masajes no autorizados una infracción grave, sancionable con multas de entre 750 y 1.500 euros.

Durante los controles efectuados a lo largo de la semana, los agentes también intervinieron el material utilizado para desarrollar esta actividad, entre él aceites, cremas y toallas, tal y como prevé la normativa municipal.