Muere aplastado un trabajador al caerle encima una plataforma de hormigón en Mallorca

Un trabajador de una empresa de casas prefabricadas ha fallecido este martes por la tarde tras ser aplastado por una plataforma de hormigón en una nave industrial situada en el número 10 de la calle Clavet, en el municipio mallorquín de Santa Margalida.

El siniestro se produjo a primera hora de la tarde, cuando el trabajador se encontraba desempeñando tareas rutinarias en la nave. Según las primeras informaciones, y por causas que todavía se investigan, una de las grandes plataformas de hormigón utilizadas en la construcción de viviendas cayó repentinamente sobre él, dejándolo atrapado y sin posibilidad de escapar.

Nada más recibir la alerta, el 112 movilizó de inmediato un amplio dispositivo de emergencias. Hasta el lugar del accidente se desplazaron dotaciones de la Policía Local de Santa Margalida, patrullas de la Guardia Civil, ambulancias del Servei d’Atenció Mèdica Urgent (SAMU-061) y equipos de los Bombers de Mallorca procedentes de los parques de Manacor e Inca.

A su llegada, los servicios de emergencia encontraron al trabajador en estado crítico, atrapado bajo la pesada estructura. Pese a la rápida intervención, sólo se pudo certificar su fallecimiento. Los bomberos llevaron a cabo las complejas tareas de rescate del cuerpo, mientras que los sanitarios confirmaron que no había signos vitales.

La víctima era un vecino del propio municipio, muy conocido y apreciado entre los residentes de Santa Margalida. Su repentina muerte ha causado una profunda conmoción en la localidad, donde se vivieron escenas de dolor, tensión y nerviosismo, especialmente tras la llegada de numerosos familiares y compañeros al lugar de los hechos. Ante esta situación, la Policía Local y la Guardia Civil activaron el protocolo de atención psicológica para dar apoyo emocional a los allegados del fallecido.

Una vez se pusieron los hechos en conocimiento de la autoridad judicial, el juez de guardia se desplazó hasta la nave para proceder al levantamiento del cadáver. Paralelamente, la Policía Judicial de la Guardia Civil ha asumido la investigación del accidente con el objetivo de esclarecer lo ocurrido y determinar si se produjo algún fallo en las medidas de seguridad laboral.

Este trágico suceso vuelve a poner sobre la mesa la importancia de extremar las precauciones en el entorno laboral, especialmente en sectores como la construcción y la industria, donde el uso de maquinaria pesada y materiales de gran tamaño conlleva un riesgo elevado si no se cumplen estrictamente los protocolos de seguridad.

Mientras tanto, la comunidad de Santa Margalida llora la pérdida de uno de sus vecinos, cuya identidad no ha sido difundida oficialmente, a la espera de que se complete la investigación y se aclaren las circunstancias que rodearon este desgraciado accidente.