El nuevo magnate de Menorca, y más concretamente de Ciudadela, es el inversor francés Laurent Morel-Ruymen que, no exento de polémica, se ha convertido en el gran promotor turístico e inmobiliario de la segunda ciudad de Menorca. Con sus inversiones millonarias ha rozado siempre los límites de la legalidad y con frecuencia los ha traspasado y ha tenido que pagar fuertes sanciones impuestas por el Consell Insular a través del Consorcio para la Protección de la Legalidad Urbanística del Suelo Rústico, ha sido denunciado por el Ayuntamiento y ha tenido serios problemas con Hacienda.

Morel-Ruymen descubrió Menorca hace algo más de una década. Se enamoró de la isla y en especial de Ciudadela, la ciudad que ha convertido en el centro de sus operaciones inmobiliarias y especulativas canalizando inversiones millonarias de capital francés. Ha tenido la habilidad de fascinar a políticos , instituciones e incluso a organizaciones ecologistas al tiempo que ha generado el rechazo de los residentes por algunas de sus actuaciones como el cierre de los accesos al mar en una de las fincas que explota o el derribo de todas una serie de casetas que históricamente utilizaban los habitantes para actividades de fin de semana.

Muchos vecinos de Ciudadela se sienten expropiados por el magnate francés aunque también los hay que aplauden sus inversiones y la actividad económica que han generado.

Morel-Ruymen se dio a conocer con la creación de Can Faustino, una casa señorial del siglo XVII ubicada en el centro histórico de Ciudadela que reconvirtió en el primer establecimiento de lujo de la cadena Relais&Chateaux de Menorca. Se trata de un un cinco estrellas con 21 habitaciones.

Posteriormente, en 2021, transformó el inmueble de Sa Catòlica, que pertenece a la Diócesis, en dos hoteles boutique situados junto a la Catedral: Cal Bisbe y Can Llorenç. Estos dos establecimientos de lujo vinculados a Can Faustino suman 18 habitaciones destinadas al turismo de alta calidad.

Sa Catòlica, rebautizado comercialmente como Cal Bisbe, es un palacio del siglo XVIII que fue la residencia del obispo de Menorca. La propiedad del casal ahora reconvertido en hotel sigue siendo la Diócesis de Menorca que, mantiene un contrato de alquiler con el empresario francés. Cal Bisbe está unido a Can Llorenç y ambos establecimiento están gestionados por Can Faustino.

Can Faustino, Sa Catòlica y Can Llorenç son de la empresa Mare&Terra fundada por Morel-Ruymen. De hecho, el promotor francés ha creado todo un entramado de empresas para realizar sus inversiones en Menorca. Son empresas creadas específicamente para proyectos concretos como la compra de edificios históricos y llocs (fincas rústicas). Llama la atención que son siempre empresas de escaso capital social y en las que Morel-Ruymen es por lo general el único accionista y administrador. Estas sociedades canalizan grandes inversiones de capital francés.

De hecho, con la llegada de Morel-Ruymen a Ciudadela, se ha registrado el desembarco de inversores, promotores y profesionales liberales galos con alto poder adquisitivo que compran fincas rústicas para destinarlas a distintos usos.

Los problemas de Morey-Ruymen con los ciudadanos de Menorca empezaron cuando cortó el acceso al mar en Cala de Ses Fontanelles, algo que indignó a los menorquines que históricamente habían disfrutado de este enclave de la costa. El empresario francés alegó entonces que únicamente había instalado unas barreras para proteger la vegetación que se ha plantado en la zona. Explicó que se trataba de una actuación relacionada con el proyecto de restauración ambiental y restitución de las dunas.

El Ayuntamiento de Ciudadela presentó una denuncia ante Demarcación de Costas y el Servicio de Protección de la Naturaleza (Seprona) de la Guardia Civil. Denunció que en Cala de Ses Fontanelles se estaban realizando trabajos que no encajaban en la licencia concedida.

Morey-Ruymen utiliza Cala Ses Fontanelles para actividades dirigidas a los huéspedes del Hotel Can Faustino, como excursiones a caballo que organiza el payés de la finca Son Àngel que da acceso a la cala y que es propiedad de Carlos de Salort. El inversor francés y De Salort firmaron un contrato de alquiler en 2014 que incluye la utilización de unos terrenos junto al mar, terrenos que en parte son de dominio público al estar dentro del deslinde de Costas y esto es lo que no aceptan los menorquines que siempre habían disfrutado de este enclave.

El expediente por la utilización de terrenos de dominio público todavía no está resuelto y con ello sigue vigente el acuerdo de arrendamiento y la utilización privada de la zona para actividades de Can Faustino.

Los clientes de Can Faustino, Sa Catòlica y Can Llorenç tienen así a su disposición y para su disfrute las 15 hectáreas junto al mar para el ejercicio de actividades diversas de ocio. Es el Country Club de Can Faustino con acceso al mar.