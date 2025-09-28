En memoria de Aguirre

Si no era un mensaje, pudo serlo. Ni un solo fichaje de esta temporada formó en la alineación inicial. Uno en Chile, dos en el banquillo y otro lesionado. ¡Sobresaliente a la planificación, señor Ortells! Pero hablemos del partido. Perdón, ¿ha dicho usted partido? Bueno si, lo que fuera.

Dijo Arrasate en la rueda de prensa de la víspera que había que partir otra vez de cero, aunque no sabemos si se refería a recuperar la obligada filosofía aplicada por Javier Aguirre. Casualidad o no, sus jugadores se pasaron toda la primera parte intentando no perder el balón, aun a costa de no avanzar ni un paso para llegar al área enemiga, y el resto, hasta un agónico final, defendiendo como gato panza arriba el acoso visitante que tampoco hizo mucho más que colgar balones con ventaja para la nutrida retaguardia local.

Aquí podría terminar el análisis de lo ocurrido. Lamentablemente no hubo más, sino la numantina defensa de un tanto puntual en una acción de circunstancias, en un ejercicio de ¿fútbol? que ocupa uno de los capítulos escritos en el club por el técnico mejicano. Diremos que el resultado fue merecido, la justicia es otra cosa, si entendemos que el trabajo de contención de los anfitriones superó a la infantería blanquiazul, cuya artillería se dejó la pólvora en el vestuario.

En los banquillos Eduardo Coudet confundió la efectividad con la suma de delanteros. Mala elección. El técnico local interpretó mejor la situación, refrescó la banda derecha para ayudar a Maffeo, a quien Rebach superaba con relativa facilidad apoyado en las incorporaciones de Parada, su lateral. A costa de prescindir de Muriqi y Marc Domenech, agotados debido a un esfuerzo casi nunca premiado, taponó la vía de agua de aquel lado. Apuntalado el centro del campo hasta con seis medios, el tiempo se consumió en base al desgaste del rival vencido por su propia ansiedad en busca de un empate imaginario.

Daremos por buenos los tres puntos por pura necesidad, pero no aceptamos progreso o mejora como animal de compañía.