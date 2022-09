Meliá Hotels International celebra el Día Mundial del Turismo con su campaña ‘Travel for Good’

Meliá Hotels International ha querido aprovechar el Dia Mundial del Turismo para centrar la atención en uno de los principales retos y oportunidades que afronta el sector: el desarrollo sostenible del turismo. A través de un comunicado, la cadena española ha presentado Travel for Good, una campaña que da a conocer todos sus compromisos en materia ESG: medioambiental, social y de buen gobierno (según sus siglas en inglés).

En este año 2022, Meliá ya lanzó una nueva hoja de ruta con la que daba un impulso prioritario a su estrategia de negocio responsable. Ahora, con Travel for Good, la compañía busca presentar de manera estructurada a todos sus grupos de interés, internos y externos, cada una de las líneas de actuación y proyectos que tiene en marcha para avanzar en su modelo de negocio responsable, generando valor económico, medioambiental y social a largo plazo.

«Nuestra pasión por la hospitalidad nos mueve a dar respuesta a los desafíos globales de nuestro mundo abordando la sostenibilidad como una palanca fundamental para transformar el modelo turístico y asegurar un legado positivo en nuestro planeta y en nuestra sociedad», apunta Gabriel Escarrer, Vicepresidente y Consejero Delegado de Meliá Hotels International en la presentación de la campaña.

La empresa hotelera informa que Travel for Good se articula en cuatro ejes diferentes. En primer lugar, está Good for the Planet, una estrategia global de proyectos medioambientales para avanzar en la descarbonización de su actividad, tales como la construcción sostenible, el uso eficiente y responsable de los recursos energéticos e hídricos, así como avanzar en un modelo de hotelería circular y proteger aquellos destinos donde la biodiversidad es un activo de valor para nuestros clientes.

Good for our People, por su parte, es el segundo punto del programa. Éste recoge el compromiso de Meliá para impulsar el talento de sus empleados y mejorar su experiencia en la compañía, ofreciendo un entorno laboral basado en la igualdad y la diversidad.

En tercer lugar encontramos Good for the Community, que presenta el compromiso de la compañía con las comunidades locales para contribuir a paliar sus necesidades, generando valor económico y social que contribuya a erradicar las desigualdades y que favorezca la paz, el bienestar y el progreso.

Finalmente, hablamos del Governance for Good, el cual recoge el compromiso ético y responsable de Meliá con sus grupos de interés, ante una sociedad cada vez más demandante con las empresas y bajo un entorno regulatorio cada vez más exigente. Además, incluye la gestión ética de sus proveedores y la colaboración público-privada como base para impulsar un turismo más sostenible.

Estas líneas se concretan en diferentes acciones y proyectos, que respaldan los compromisos de la compañía hacia la Agenda 2030 de Naciones Unidas.

A lo largo de los próximos meses, Meliá irá presentando en más detalle cada una de esas acciones a través de una campaña en sus redes sociales, que ha iniciado hoy con un vídeo de lanzamiento, y que también tiene como objetivo sensibilizar a sus clientes y seguidores en la necesidad de conseguir un impacto positivo del Turismo.

En este sentido, cabe recordar también el Decálogo del Viajero Responsable que la compañía presentó en 2020, con diez recomendaciones para mejorar la experiencia de viajar mediante el conocimiento y el respeto por el entorno.