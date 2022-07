Los médicos de familia de Baleares están colapsados por la escasez de personal: atienden a 50 pacientes diarios en Atención Primaria ante la falta de facultativos que adolecen los centros de salud de las Islas. Se trata de una cifra insostenible, que además está provocando que muchos pacientes acudan directamente a las Urgencias de los hospitales, ejerciendo una gran presión sobre los centros hospitalarios.

Esta falta de personal sanitario, sobrecarga laboral y colapso hospitalario se está produciendo, según el Sindicato Médico de Baleares (SIMEBAL), sin que desde la Conselleria de Salud que dirige la socialista Patricia Gómez, se esté adoptando medida alguna para revertir las cosas.

«La situación es insostenible y estamos a las puertas del verano», lamenta el doctor Miguel Lázaro, presidente de SIMEBAL. La central sindical denuncia que los responsables políticos no están dando respuestas ni soluciones a una situación de la que vienen avisando. «Nosotros somos médicos, no gestores. Nuestra responsabilidad es atender a los pacientes de una manera digna y actualmente la situación de precariedad en la que vivimos no nos lo permite».

Ante este panorama, el Sindicato Médico de referencia en las Islas ha anunciado que sus delegados en Atención Primaria han decidido posponer temporalmente sus responsabilidades sindicales para volver a sus consultas, como ocurrió en los tiempos más duros de la pandemia.

La situación insostenible que están sufriendo los centros de salud, con falta de médicos sustitutos, agendas de más de 50 pacientes diarios, la llegada de la séptima ola del Covid que genera bajas médicas y la sobrecarga administrativa a la que se someten en consulta, han sido razones «más que suficientes» para que el sindicato considere que la situación actual se asemeja a tiempos de pandemia, por lo que ha decidido tomar la misma iniciativa que entonces, cuando también liberalizó al 90% de sus delegados sindicales en Primaria.

SIMEBAL insiste en que las listas de espera no paran de crecer y la sobrecarga laboral que padece la Atención Primaria genera que muchos pacientes acudan a las Urgencias de los hospitales de las Islas: «Estamos al borde del colapso y seguimos sin tener respuesta de la Gerencia».

La vuelta al trabajo de los liberados sindicales provocará que sólo quede un pequeño retén de trabajadores para seguir protegiendo los derechos de sus afiliados, instando el sindicato a la Conselleria de Salud a tomar medidas similares y «poner en primera línea de fuego a sus médicos liberados, que están totalmente capacitados para unir fuerzas hacia un verano que se presenta caótico».