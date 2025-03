Más de lo mismo

En la jugada en la que Mojica le regala a Samu un remate para ganar el partido, Luis Aragonés hubiera hecho repetir la acción tantas veces como para que el balón entrara en la portería de memoria. Una pena porque igual que ante el Alavés, contra el Osasuna y en Bilbao , el Mallorca se ha dejado dos puntos que a la vista de los puntos acumulados puede que no sean importantes pero que lo serían en otras circunstancias más apremiantes.

Lo preocupante es la reiteración. Tras adelantarse en el marcador se concedió todo el campo a la escuadra de Vicente Moreno hasta lograr el empate, Sergi Darder tuvo que recordar hace diez días que el segundo tiempo frente al Glorioso no fue de inteligentes y el propio Jagoba Arrasate matizó este último domingo que «cuando se adelanta en el marcador en un campo tan difícil como San Mamés, hay que gestionar mejor la ventaja».

Antes de que nadie haga la pregunta en rueda de prensa y por toda explicación sin réplica nos digan que «se está trabajando en ello», buscamos una respuesta coherente ante un problema que se reproduce invariablemente a lo largo de un mes o, si lo prefieren, cuatro jornadas porque si con motivo de la visita de Las Palmas no sucedió solo fue porque un remate franco de Moleiro se marchó rozando por milímetros el poste en pleno dominio canario.

Dice la lógica que si siempre haces las mismas cosas, ocurrirá también lo mismo. Planteamos qué hay que hacer para no terminar otro partido más lamentando lo que se debió hacer y no se hizo. Lo entenderíamos si los jugadores fueran todos mallorquines, cuestión de carácter, pero solamente hay uno habitualmente y por ahí no van las pesquisas. Insistamos en el empeño.