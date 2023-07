El candidato del PP por Baleares al Congreso de los Diputados, José Vicente Marí Bosó, pide al PSOE que abandone los extremismos y que facilite con su abstención la gobernabilidad en caso de que el PP no consiga la mayoría absoluta. Marí Bosó afirma que «hay que acabar con el sanchismo pero no con el PSOE, que es un partido útil». «Vamos a dirigirnos a todos para facilitar la gobernabilidad si los ciudadanos no deciden que tengamos una mayoría absoluta», añade el candidato.

P – ¿Qué expectativas tiene el PP en Baleares el 23J?

R- Aspiramos a una mayoría amplia. Quiero aportar cuantos más diputados a una mayoría de Alberto Núñez Feijóo mejor. Nos gustaría que tuviera pocos condicionantes. Se ha demostrado que a España no le conviene un presidente condicionado por los independentistas, ni un presidente condicionado por los partidos del entorno etarra, ni un presidente condicionado por los extremismos. Vamos a ser prudentes, pero con cuatro o cinco diputados estaré muy contento.

P – ¿Defendéis un pacto con Vox si no se consigue la mayoría absoluta?

R- Lo primero que defendemos es un pacto con los ciudadanos. Nosotros creemos que cuanto más mayoritario sea el gobierno, mejor. Y eso es lo que pedimos para el 23 de julio. Un gobierno amplio, un gobierno con mayoría suficiente. Para luego entendernos con todo el mundo. Queremos que el Partido Socialista se mueva del extremo y venga a la centralidad para que pueda facilitar la gobernabilidad.

P.-Lo más probable es que el PP no consiga la mayoría absoluta y que tenga que llegar a acuerdos con Vox para gobernar.

R.-Rajoy fue presidente del Gobierno con la abstención del Partido Socialista. Yo creo que el Partido Socialista tiene que abandonar al extremo. En algún momento tendrá que abandonar el extremo. Fíjese, nosotros decimos que hay que derogar el sanchismo, no decimos que hay que derogar al Partido Socialista. Decimos que hay que derogar al sanchismo porque creemos que hay un Partido Socialista que sirve a nuestro país, que podría servir a nuestro país. Por lo tanto, lo que esperamos es que el Partido Socialista se mueva del extremo, venga la centralidad y pueda facilitar la gobernabilidad con su abstención. Y es lo que vamos a hacer, dirigirnos a todos para facilitar la gobernabilidad si los ciudadanos no deciden que tengamos una mayoría absoluta.