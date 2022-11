Ya es oficial la fecha del regreso del Mallorca a la Liga después de que hoy hayan sido publicados los horarios de la decimoquinta jornada, la primera que se disputará después del Mundial de Qatar. Será el viernes día 30 de diciembre a las cinco de la tarde en el estadio Alfonso Pérez de Getafe. Por primera vez en su historia el equipo jugará un partido oficial en viernes a las cinco de la tarde.

El Mallorca llegará al partido, último del año 2022, en mucho mejor estado que su rival, al que aventaja en la clasificación en cinco puntos, tras las dos últimas victorias conseguidas en Valencia ante el Villarreal y en Son Moix ante el Atlético de Madrid que han disputado a los de Aguirre al undécimo puesto de la clasificación, con cinco partidos ganados, cinco perdidos y cuatro empatados, un bagaje que le permite estar a siete puntos de la zona de descenso.

Actualmente tanto la plantilla como el cuerpo técnico se encuentran de vacaciones y no deben volver hasta el uno de diciembre. Pasarán 20 días entre la reincorporación de los futbolistas a los entrenamientos y el partido de Copa. Es mucho tiempo, y por eso se están buscando tres amistosos. El Constància y el Mainz ya están definidos como rivales, pero hace falta otro más que, al contrario de los otros dos, puede que no se dispute en la isla, sino fuera, aunque eso es algo que está por decidir. Los planes iniciales pasaban por irse a jugar a Estados Unidos en una gira organizada por LaLiga, pero al final no pudo concretarse el calendario y hubo que suspender un viaje que, además, hubiera reportado importantes ingresos económicos para el Mallorca.

Tras el partido de Copa, que se disputará a las 21.00 horas ante el verdugo del Cádiz en la primera eliminatoria, habrá otros nueve días de intervalo hasta que vuelva a reanudarse definitivamente la Liga, algo que no se producirá hasta el el 30 de diciembre, cuando el equipo se enfrente al Getafe en el Coliseum Alfonso Pérez.