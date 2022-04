El Mallorca quiere perpetuar a Vedat Muriqi como su delantero centro titular. El jugador también está por la labor y ya se han comenzando a discutir con la Lazio diferentes opciones para tratar de llegar a un acuerdo y comprar sus derechos definitivos. El club no puede asumir un pago de 12 millones de euros, como figura en la opción que se firmó en enero, pero sí plantear un contrato plurianual por el que ir pagando a plazos al equipo romano.

Existen diferentes posibilidades que ya se han puesto sobre la mesa. La primera, prorratear el pago a cuatro años, a unos tres millones de euros por temporada. La segunda, ampliar la cesión hasta junio de 2024 pagando una cantidad por cada curso con una opción de compra obligatoria que se ejecute al final, al estilo de que ha hecho la Juventus con Álvaro Morata. La intención es ofrecerle a Muriqi un contrato por cuatro temporadas que le garantice estabilidad deportiva y económica.

El impacto de Vedat Muriqi en el Mallorca ha sido innegable desde su llegada en enero. En sólo 12 partidos ha participado en cinco goles (cuatro marcados y una asistencia repartida) y ya es el pichichi del equipo junto a Salva Sevilla, aunque es cierto que dos de esos tantos han sido de penalty. La dependencia del equipo del juego del kosovar es absoluta, y eso se traduce en la forma en la que los rivales plantean los partidos, siempre priorizando evitar la hegemonía aérea del delantero, que curiosamente ha marcado con los pies tres de sus cuatro goles. De hecho, con la cabeza sólo le anotó al Betis en el Benito Villamarín y además su diana no sirvió de nada aquella tarde porque el Mallorca acabó perdiendo 2-1.

Vedat Muriqi cumplió el pasado día 24 28 años. Está en el mejor momento de su carrera deportiva y el Mallorca está decidido a hacer un gran esfuerzo para ficharlo, pero por supuesto la permanencia en la isla del kosovar depende en primer lugar de la salvación del equipo. Su continuidad en Segunda está totalmente descartada, igual que la de los asiáticos Kubo y Kang.

El delantero ya conoce las intenciones del club y está por la labor de quedarse. Estaría dispuesto a hacer un esfuerzo con su salario a cambio de un contrato por cuatro años. En Italia no lo quieren de regreso porque está claro que no se ha adaptado al Calcio, así que la fórmula que ofrece el Mallorca no va a ser rechazado. La operación, eso sí, podría frustrarse si aparece un tercer club interesado, y en este sentido parece que varios equipos turcos estarían dispuestos a asumir el fichaje, aunque todo dependerá de la decisión final del propio Muriqi, que aquí se encuentra muy feliz y valorado.