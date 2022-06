El Mallorca volverá a Austria en julio para hacer la pretemporada

El Mallorca hará la próxima pretemporada en Austria, según ha podido saber OKBALEARES, recuperando de este modo una antigua tradición ya que a finales de la década de los 90 y comienzos del nuevo siglo fue habitual que el equipo efectuara parte de su preparación veraniega en Kitzbuhel, al pie de los Alpes. La preparación comenzará la primera semana de julio en Palma y después seguirá en Austria, para concluir en España antes del inicio de la Liga.

Ésta será una pretemporada atípica porque el hecho de que el Mundial se dispute entre noviembre y diciembre obligará a los equipos a comenzar antes la competición y luego a interrumpirla durante un mes. En consecuencia el verano será más corto y comprimido porque la Liga arranca en Primera División el fin de semana del 13 y el 14 de agosto.

Los jugadores del Mallorca están citados para volver a la isla el tres de julio a fin de someterse el día siguiente a las pruebas médicas. Luego se efectuará en Palma la primera parte de la pretemporada para partir más o menos el 11 o el 12 de julio a Austria, donde está previsto que se disputen tres partidos durante los días que el equipo permanezca allí. No se sabe todavía la identidad de los rivales, aunque se tratará de que sean del mayor nivel posible.

De regreso a Mallorca el equipo no efectuará este año presentación oficial en Son Moix antes de la Liga porque el estadio está en obras. Así pues, no habrá trofeo Ciutat de Palma, al menos durante agosto, pero no se descarta que se aproveche el parón de noviembre-diciembre para recuperarlo. Dado que no se podrá utilizar el estadio se buscarán un par más de amistosos o bien en la isla o bien en la península, a fin de estar en el mejor estado de forma posible para el arranque de la temporada, que será fuera de casa para dar más tiempo a la finalización de las obras del estadio.

Se barajó la posibilidad de que se jugaran un par de amistosos en Corea del Sur aprovechando la presencia en el equipo de Kang In Lee, pero se acabó desestimando porque no compensaba económicamente.