El Mallorca ha viajado esta tarde a Madrid en busca de las semifinales de la Copa del Rey con muchas novedades en la lista. Aunque ha sido incluido en la convocatoria para hacer piña, Baba se ha lesionado en el entrenamiento de esta mañana y será baja de dos a cuatro semanas. Tampoco se podrá contar con Dani Rodríguez, con Covid, y en cuanto a los nuevos fichajes se está pendiente de que llegue el tránsfer de Muriqi y Gio González. Kubo se incorpora a la concentración directamente desde Japón y vuelve Raíllo casi seis meses después de su lesión.

«Nos hemos ganado el derecho de llegar hasta aquí», ha dicho hoy en conferencia de prensa Luis García Plaza, que ha admitido que «a todos nos hace mucha ilusión la posibilidad de llegar a unas semifinales de Copa». El entrenador ha desvelado que «le he preguntado a Jaume Costa a ver cuántas semifinales había jugado en sus once años en el Villarreal y me ha dicho que sólo una. Debemos valorar en la medida que corresponde lo que estamos haciendo en la Copa».

El Rayo, uno de los mejores equipos de la Liga como local, que en el Campeonato ya derrotó al Mallorca en Vallecas 3-1, es el escollo que separa a los mallorquines de las semifinales. Los madrileños no podrán contar en principio con el colombiano Falcao, que ha jugado eliminatorias mundialistas con su selección, pero sí con su último fichaje, el delantero Sylla, que ha llegado procedente del Alavés y al que el Mallorca conoce bien de su etapa en el Girona.

Es probable que Luis García Plaza introduzca rotaciones dado que el sábado el equipo tiene una verdadera final ante el Cádiz en Son Moix, pero lo que es seguro es que va a haber muchos titulares en la alineación y uno de ellos puede ser el kosovar Muriqi, al que las características de Vallecas pueden ir bien, siempre por supuesto que su pase internacional llegue a tiempo.