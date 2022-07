El Mallorca valora la opción de Grbic

El Atlético de Madrid le ha ofrecido al Mallorca la cesión de su portero Ivo Grbic, de 26 años, y el club balear la está valorando aunque de momento no es su primera prioridad, ya que Aguirre prefiere a un guardameta veterano para que compita con Leo Román y Dominik Greig. Grbic ha jugado esta temporada en el Lille francés en calidad de préstamo.

El meta croata ya estuvo a punto de fichar por el Mallorca el pasado mes de enero, pero al final el club optó por el sevillano Sergio Rico, cedido por el PSG, al considerar que tenía mucha más experiencia. Se equivocó, ya que Rico no dio ningún resultado y la Liga la acabó jugando Manolo Reina, que fue decisivo en los últimos partidos. Mientras, Grbic sí que jugó una gran segunda vuelta con el Lille, terminando la Ligue 1 francesa a un excelente nivel.

Esta temporada no parece entrar en los planes de Simeone, que no quiere que se pase otro año en blanco a la sombra de Oblak, sino que prefiere que tenga la oportunidad de jugar cada semana y, si es posible, en la Primera División española. Grbic estuvo en la órbita del Espanyol, aunque no cuajó la operación, y ahora se está hablando también del Granada. El Mallorca le tiene en la recámara por si fallan otras operaciones.

Ivo Grbic es un portero formado en la cantera del Hadjuk Split, el equipo al que el Mallorca eliminó en la fase previa de la Liga de Campeones de la temporada 01-02. En junio de 2020 fichó por el Atlético de Madrid por 3,5 millones de euros, pero se pasó prácticamente en blanco la temporada, jugando un único partido de Copa del Rey. El club optó por cederlo al Lille, donde ha jugado 21 partidos en los que ha encajado 28 goles, además de otros dos encuentros de la Copa de Francia.

Hasta ahora los dos grandes objetivos de Ortells para la portería han sido Pacheco, del Alavés, y Dituro, del Celta -aunque sus derechos son de la Universidad Católica de Chile-, pero de momento ha sido imposible contratar a ninguno de ellos porque su coste excedía las posibilidades mallorquinistas.