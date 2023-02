Mallorca Palma Futsal-Noia Portus Apostoli: otro partido para la historia

La Copa del Rey de fútbol sala vuelve al Palau Municipal d’Esports de Son Moix cinco años y medio después en otro partido histórico para el Mallorca Palma Futsal, que se juega uno de los cuatro billetes para disputar la Final Four del torneo por primera vez en su historia desde el cambio de formato. Este martes (20:00 horas / streaming IB3) recibe al Noia Portus Apostoli en la eliminatoria de los cuartos de final que se disputa a partido único en el recinto palmesano y que supone una oportunidad histórica para el conjunto mallorquín para luchar por un nuevo título en esta temporada.

Una victoria daría el pase a las semifinales de la Copa del Rey por segunda vez repitiendo la gesta conseguida en 2.016 cuando jugó la primera final de su historial. La gran baza de los de Antonio Vadillo pasa por jugar en casa donde no han perdido ni un partido en todo el año. Son Moix se ha convertido en un fortín del que apenas se han escapado dos puntos de los once partidos ligueros que se han jugado en Palma, además de las tres victorias en Europa. El balance en casa es muy positivo pero es un partido a vida o muerte y sin margen de error, lo que obliga al equipo balear a salir a dar él máximo y no confiarse ante una de las grandes sensaciones de la temporada. De hecho, el conjunto gallego consiguió sacar un empate del enfrentamiento liguero disputado en Galicia (2-2), ha ganado cinco de sus últimos seis partidos y viene de golear al Viña Albali Valdepeñas en la última jornada de Liga (8-2).

El Mallorca Palma Futsal está ante una gran oportunidad en una competición que se le ha resistido en los últimos años y de la que guarda un gran recuerdo desde la final que jugó en Sevilla hace seis años. Está a una victoria de clasificarse para una semifinal y conseguir un pleno histórico ya que es el único club español que tiene la opción de jugar las fases finales de todas las competiciones. Con el cambio de formato, las semifinales y la final de la Copa del Rey se juegan de forma consecutiva en abril en una sede única. Este año será el 1 y 2 de abril en Antequera. Antonio Vadillo no podrá contar con Dani Saldise, que ya no pudo jugar el fin de semana por unas molestias y de las que todavía no se ha recuperado por lo que será baja para el partido junto a Jesús Gordillo.

«Todos debemos ser conscientes de lo que cuesta llegar a las fases finales de este tipo de competiciones. Después de mucho tiempo tenemos una eliminatoria en casa, contra un rival que seguro que nos pondrá las cosas difíciles, los partidos de eliminatorias son todos muy complicados, ajustados y se deciden por detalles, pero queremos que Son Moix sea ese sexto jugador. Se ha demostrado en la Copa de España. En todo tipo de eliminatorias, la afición es el sexto jugador que hace falta en los malos momentos del partido o cuando el equipo necesita un poquito más de empuje. Quiero hacer este llamamiento porque me atrevería a decir que es el partido más importante de la temporada», afirmó ayer en rueda de prensa el entrenador Antonio Vadillo.