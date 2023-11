El Mallorca no tiene dudas: Aguirre seguirá en el banquillo. Pese a los malos resultados del equipo el mexicano no está cuestionado y cuenta con el apoyo de la entidad, que para asegurarse ha efectuado un sondeo entre la plantilla que ha revelado el apoyo que tiene el técnico entre los jugadores. En consecuencia dirigirá al equipo en el próximo partido, el 25 de noviembre ante el Atlético en el Metropolitano.

Desde que perdió el sábado en el campo del Betis hasta que vuelva a la Liga el Mallorca encarará 21 días sin competición, ya que a falta de confirmación oficial -que se producirá a lo largo de la jornada de hoy- su partido de este fin de semana ante el Cádiz ha quedado aplazado a causa del encuentro de clasificación para la Eurocopa entre Israel y Kosovo que privaba a los mallorquinistas de su máximo goleador, Vedat Muriqi.

Dado el prolongado parón, y teniendo en cuenta los malos resultados, parecía el momento idóneo para plantear la posibilidad de un cambio de entrenador, pero desde el primer momento el club lo desechó porque sigue confiando en Aguirre y cree que es sólo cuestión de tiempo que el equipo reaccione. Por si acaso, eso sí, se le preguntó a los pesos pesados de la plantilla cuál era su opinión sobre Aguirre y la respuesta fue unánime. El vestuario está a muerte con el mexicano.

No hay pues caso. Aguirre está fuerte en su puesto y así seguirá aunque, por supuesto, si continúan los malos resultados habrá que hacer algo. El próximo partido será complicado, en el Metropolitano, pero luego vendrán tres seguidos en casa ante Alavés, Cádiz y Sevilla y ahí sí que se cuenta con obtener un saldo de puntos suficiente como para escapar de la zona baja. Además, no hay que olvidar que el Mallorca sigue sin estar en posiciones de descenso, ya que de momento los tres últimos puestos son para Almería, Granada y Celta. Con el Almería aún no se ha jugado, ante el Granada se perdió en Los Cármenes y el partido ante el Celta finalizó con victoria bermellona.