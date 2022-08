El Mallorca intenta colocar a Álex Alegría en la India o en Polonia, pero el jugador es reticente

El Mallorca sabe que tiene un grave problema con Álex Alegría, no sólo por su salario de un millón de euros, sino porque si no lo coloca en otro equipo no va a tener más remedio que inscribirlo. En este escenario, han cobrado fuerza en las últimas horas dos rumores: uno le vincula al Wisla Krakovia. El otro, más contundente, al Northeast United, equipo de la Superliga india que juega en la ciudad de Guwahati, una metrópolis situada en el estado de Assam, en la India. Está ubicada en las orillas del río Brahmaputra. Al suroriente de su área metropolitana se encuentra Dispur, la capital de Assam. Tiene más de 900 000 habitantes.

Álex Alegría, con dos años todavía de contrato, se muestra reticente a abandonar España para jugar en este tipo de Ligas. El jugador prefiere esperar para ver si le llega algo a última hora, pero lo cierto es que desde España está habiendo poco interés hacia él. La pasada temporada jugó cedido en el Burgos, pero no marcó ningún gol y no aprovechó tampoco su oportunidad.

Álex Alegría es uno de los jugadores con ficha más alta de la plantilla. Su salario es de un millón de euros anuales que, por supuesto, repercute directamente en el límite salarial del equipo. De ahí la necesidad de encontrar a un equipo que no sólo libere su ficha, sino que también permita al Mallorca reducir parte de la pesada nómina del futbolista plasentino, ya que el club da por hecho que no habrá nadie que le pague íntegro su salario, por lo que le tocará al Mallorca hacerse cargo de la diferencia.

Las salidas de Mboula y Álex Alegría, así como los fichajes de un central zurdo y un segundo punta son los asuntos que le quedan pendientes al Mallorca en el mercado de fichajes, pero queda todavía mucho tiempo hasta el 31 de agosto, fecha en la que se cierra la ventana de verano.