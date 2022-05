El Mallorca se hace cargo del 75% del viaje a Pamplona

484 mallorquinistas viajarán el próximo domingo a Pamplona para asistir al trascendental Osasuna-Mallorca y pagarán 50 euros por el desplazamiento, después de que el club decidiera hoy sufragar el 75% del viaje. Tres aviones fletados por Air Europa despegarán en la madrugada del sábado hacia Vitoria y regresarán a las dos de la mañana del domingo al lunes. 200 entradas se repartirán entre las asociaciones que aglutinan las peñas y las otras 284 se sortearán entre los aficionados el próximo jueves ante notario.

Según ha anunciado esta tarde el club en un comunicado oficial, el Mallorca costeará el 75% del precio del desplazamiento de los abonados (viaje+entrada) que estarán presentes en El Sadar en el partido clave de este domingo a las 20:00 horas. Sobre el precio total de 205 euros, el abonado que cuente con entrada sólo pagará 50€ para estar presente en una cita muy importante para el Club. En total, el Mallorca cuenta con 484 entradas para la zona visitante del campo del CA Osasuna y éstas sólo estarán disponibles para los abonados de la entidad bermellona.

«Tras unas jornadas de arduo trabajo, el RCD Mallorca ha cerrado con Air Europa, patrocinador del Club, tres vuelos para viajar a Pamplona en la madrugada del sábado al domingo, y se han explorado todo tipo de opciones y horarios de desplazamiento», afirma el club en el mismo comunicado.

En concreto, las horas de los vuelos de Air Europa serán las siguientes:

2:45 am: Palma-Vitoria más traslado en bus hasta Pamplona

3:00 am: Palma-Vitoria más traslado en bus hasta Pamplona

3:40 am: Palma-Vitoria más traslado en bus hasta Pamplona

El regreso de estos tres aviones será a las 2:00 am de la madrugada del domingo al lunes (Vitoria-Palma).

Por otro lado, el sistema de reparto de las 484 entradas para el CA Osasuna-RCD Mallorca será el siguiente: 200 se repartirán entre las asociaciones que aglutinan todas las peñas del club, organizadoras de los viajes de los aficionados durante la temporada.

El cupo restante (284 convertidas en 142 dobles) se sortearán entre todos aquellos que las soliciten en el área del abonado del RCD Mallorca entre mañana a las 9:00 am y el jueves a las 9:00 am, con sorteo ante notario a las 12:00 horas del jueves 19 de mayo. Cada abonado que solicite entrada y sea agraciado en el sorteo, podrá asistir al partido con el abonado que desee (el Club cotejará todas las entradas entregadas con DNI completo y número de abonado).