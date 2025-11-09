Mallorca-Getafe: un partido para escapar de la crisis

Un partido para escapar de la crisis. Así se perfila el Mallorca-Getafe de esta tarde en Son Moix, que parte con los de Arrasate en posición de descenso tras la victoria del Girona ante el Alavés en Montilivi. Y ojo porque los números delatan que los madrileños son una verdadera bestia negra para los bermellones en los últimos tiempos.

Los números recientes del Getafe en Palma son para sentirse preocupados: los madrileños sólo han perdido uno de sus siete últimos partidos en Son Moix, y eso sin contar el empate a tres del año que ambos coincidieron en Segunda. En todo este periodo la única victoria bermellona fue un 3-1 en la temporada 22-23 (con Aguirre en el banquillo). El último precedente, sin ir más lejos, fue el 1-2 del curso pasado, en una tarde en la que tanto Maffeo como Larin acabaron enfrentados a la grada.

Arrasate adelantó ayer que «habrá cambios» con relación al equipo que jugó la pasada semana en Sevilla ante el Betis. Pinta a que Morlanes descansará de salida para que aparezca en su lugar Omar Mascarell, y la gran duda de la portería se ha vuelto a resolver a favor del finlandés Bergstrom.

A todo esto, el Getafe tiene claro que «venimos a sumar tres puntos», según aseguró en la rueda de prensa previa José Bordalás, que mantiene la duda de Nyom, con problemas musculares. Luis Milla llega en un gran momento de forma, igual que el equipo, que tras perder de manera muy ajustada 0-1 ante el Real Madrid ha cosechado dos victorias ante el Athletic en San Mamés y ante el Girona en el Coliseum.

El internacional Ricardo De Burgos Bengoetxea será el encargado de dirigir el partido. En teoría ofrece garantías, pero otra cosa es quien estará sentado en el VAR, nada menos que el asturiano González Fuertes. Curiosamente esta misma pareja fue la que dirigió la última final de Copa entre Madrid y Barça.

Alineaciones probables

Mallorca: Bergstrom, Maffeo, Valjent, Raíllo, Mojica, Omar Mascarell, Sergi Darder, Samú Costa, Mateo Joseph, Virgili y Muriqi.

Getafe: Soria, Djené, Iglesias, Duarte, Abqar, Diego Rico, Arambarri, Luis Milla, Mario Martín, Liso y Mayoral.

Árbitros: De Burgos Bengoetxea (campo) y González Fuertes (VAR).

Estadio: Son Moix, 18.30 horas.