La puerta de acceso de la antigua calle Gómez Ulla, el único vestigio que queda del estadio Lluís Sitjar, fue profundamente dañada el pasado sábado por un pirómano que actuó en la zona de Es Fortí quemando varios contenedores y vehículos estacionados. La fachada ya estaba muy deteriorada porque el Ajuntament de Palma no ha hecho nada ni para protegerla ni para limpiarla, y como puede verse en las imágenes no sólo está quemada, sino también muy sucia, desconchada y llena de grafitis. Una imagen lamentable para el que fue el mayor recinto deportivo de la isla durante más de medio siglo.

El club trajaba ya en la mejora de la fachada y en soluciones «de acuerdo al patrimonio histórico», tal y como anunció en su cuenta oficial de Twitter el pasado sábado una vez conocida la dimensión del incidente, que ha dejado chamuscada la parte este de la fachada, justo en la zona donde puede leeerse el nombre del antiguo estadio.

L’incivisme de cremar contenidors afecta a persones,coses materials i símbols com la porta de l’estimat Lluís Sitjar…💔 Tampoc les parets son llocs per a grafits ⛔️ Treballam en la millora de la façana i en solucions d’acord al patrimoni històric pic.twitter.com/i6CvjpSEif — Real Mallorca (@RCD_Mallorca) April 9, 2022

Por su parte la agrupación de aficionados del club Moviment Mallorquinista fue de las primeras en reaccionar y se comprometió a través de las redes sociales a efectuar «las gestiones necesarias para volver a pintar la fachada lo antes posible».

És una gran llàstima veure símbols del mallorquinisme com la històrica porta del Sitjar així 😔 Des del Moviment condemnam l’atac sofert per part d’un piròman, farem les gestions necessàries per repintar la façana el més aviat possible 📸 @pellin67 pic.twitter.com/fBEYApg0u4 — Moviment Mallorquinista (@MMallorquinista) April 9, 2022

No ha habido, en cambio, ningún tipo de reacción por parte del Ajuntament de Palma, que no hizo ni el menor comentario en su cuenta oficial de Twitter. Hay que recordar que el pasado mes de marzo responsables de Cort se presentaron en la Asamblea de copropietarios del Lluís Sitjar sin ningún tipo de oferta oficial por la compra del solar donde se ubicaba el antiguo estadio. Cort presupuestó en un máximo de 10 millones de euros la compra del Lluís Sitjar, y la última oferta conocida era de 9.725.000 euros, pero no es de carácter oficial.