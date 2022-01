El Mallorca llega con los deberes por hacer a la última semana del mercado de fichajes. El club busca un lateral derecho y un delantero como prioridades y tiene de plazo hasta el lunes 31 a las doce de la noche para concretarlos. Además se busca a un extremo, pero para eso debe haber más salidas en la plantilla. Ander Capa, del Athletic, es el favorito para el lateral derecho, mientras que Simone Zaza se sigue postulando como la opción número 1 para la delantera.

El director deportivo Pablo Ortells ha apurado hasta el límite y ahora se encuentra con la sirena sonándole en el cogote porque queda una semana justa para que se cierre el libro de pases hasta el próximo mes de septiembre. Muy poco tiempo para reforzar una plantilla que pide a gritos jugadores de calidad, sobre todo arriba, donde los tres delanteros centro del equipo -Abdón, Fer Niño y Hoppe- suman entre todos tres goles en los 21 partidos de Liga que se han disputado.

Para la defensa el objetivo número uno es el lateral del Athletic Ander Capa, que cumplirá 30 años en febrero y que acaba contrato el 30 de junio. El Mallorca le ha trasladado una oferta por tres temporadas al jugador, que de momento no ha contestado. También Elche y Torino le quieren en este mercado de invierno. La idea de Capa es quedarse en Bilbao pese a que no ha jugado ni un solo minuto esta temporada, pero no se renuncia a convencerle. Mingueza está en la recámara y, si no, habrá que acudir al mercado extranjero.

En cuanto a la delantera, el Mallorca está negociando con el Torino la cesión de Simone Zaza, delantero italiano de 30 años que ya conoce la Liga española a raíz de su paso por el Valencia. Zaza lleva sólo 99 minutos repartidos en siete partidos esta temporada, pero en el curso pasado acreditó seis goles en la Serie A italiana. El Mallorca no es su único pretendiente. También le quieren el Cádiz y el Venezia.

Zaza responde al prototipo de delantero centro rematador que ha pedido el entrenador Luis García Plaza y sus números en el Valencia, con el que marcó 19 goles en una temporada y media, no fueron en absoluto malos. Ha estado lesionado, pero ya se encuentra recuperado y el pasado 16 de diciembre jugó los 90 minutos en el partido de Copa ante la Sampdoria. Va a salir del Torino en este mes de enero porque no entra en los planes del club y es una buena oportunidad de mercado porque además no va a ser necesario hacerse cargo más que de una pequeña parte de su ficha.

El Cádiz es quien pelea con el Mallorca por la cesión del jugador en el mercado de invierno, pero posiblemente el rival más complicado en el fichaje de Zaza sea el Venezia, que también le quiere y que permitiría al delantero no moverse de Italia. Zaza ha sido 18 veces internacional absoluto con la selección azurra, con la que ha marcado dos goles, y también conoce la Premier inglesa ya que jugó 11 partidos con el West Ham.