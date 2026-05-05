El mal tiempo frena a las mafias pero Baleares sigue disparada en la llegada de ilegales en patera

Los datos oficiales de abril facilitados por la Delegación del Gobierno dibujan una reducción de cinco puntos en el incremento constante de inmigrantes ilegales llegados en patera a Baleares. De los 1.269 que ofrece el recuento del primer cuatrimestre de 2025 a los 1.493 de los primeros cuatro meses de este año. Son más pero el incremento se reduce cinco puntos.

De enero a abril, este año se han interceptado ya 1.493 inmigrantes ilegales que pretendían introducirse en las Islas Baleares mediante una travesía en patera salida desde Argelia, Son 224 más que en el mismo periodo del año pasado, por lo que siguen siendo cifras de récord histórico.

Sin embargo, el incremento tras abril se ha reducido cinco puntos respecto al mismo mes de 2025. Hay que tener en cuenta que este año va encadenando borrascas que afectan a las islas. A peor tiempo, frenazo de las mafias a la salida de pateras.

Estos datos se alcanzan tras computar un mes de abril en el que han sido interceptados 331 ilegales llegados a las islas llegados en un total de 20 pateras.

Computados estos datos, el incremento de ilegales es ya del 17,65% respecto al primer tercio de 2025.

Se da la circunstancia (también sucedió en febrero y también por el mal tiempo) de que el incremento se ve frenado un cinco por ciento. Y es que de enero a marzo la subida de ese primer trimestre fue del 22,3%. Prácticamente cinco puntos menos.

En cifras absolutas, a día de hoy Baleares suma 1.493 ilegales interceptados; 224 más que en el mismo periodo del año pasado.

Baleares recibió en 2025 más pateras que Canarias: 400 por 259 embarcaciones, según el informe sobre inmigración irregular publicado este martes por el Ministerio del Interior. En él se constata que un total de 7.295 inmigrantes ilegales llegaron a Baleares de forma irregular este año por vía marítima hasta el pasado 15 de diciembre. Una cifra que supone un 27,3% más (1.563) que las entradas que se produjeron el año 2024.

Los datos de la Delegación del Gobierno en Baleares no dejan lugar al equívoco. El promedio de inmigrantes ilegales que formaron parte de las numerosas expediciones de pateras de la ruta argelina en los últimos meses ha aumentado de una forma notable. Mismo tipo y eslora de patera, más ilegales a bordo en cada una de ellas.

Según los datos recogidos por OKBALEARES de las informaciones puntuales que la Delegación del Gobierno facilita acerca de cada patera que se intercepta en las Islas, se desprende que este año 2026 las mafias cargan de más pasaje las pateras en la ruta argelina hacia Baleares.