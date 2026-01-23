Una madre debe 4.000 euros a un colegio de Mallorca y protesta porque sus hijos no pueden acceder al comedor

Una madre con dos hijos escolarizados, de 9 y 14 años, ha generado una fuerte controversia tras negarse a abonar una deuda cercana a los 4.000 euros con el centro educativo y denunciar al colegio concertado después de que éste decidiera impedir el acceso de los menores al servicio de comedor por impago reiterado.

Según ha podido saber OKBALEARES, el pasado 19 de enero el centro se puso en contacto con la progenitora para informarle de que, ante la elevada deuda acumulada y la ausencia de cualquier propuesta de pago, sus hijos no podrían continuar utilizando el comedor escolar. Lejos de asumir la situación o intentar alcanzar un acuerdo, la mujer optó por denunciar al colegio ante la Conselleria de Educación del Govern balear, llegando incluso a amenazar al centro en varias ocasiones mediante escritos oficiales.

En su denuncia, la madre reconoce expresamente la existencia de la deuda, pero sostiene que la decisión del colegio supone una «exclusión injusta» de un servicio que considera esencial, especialmente para la menor de 9 años. Alega, además, que la medida constituye una forma de «presión económica» ejercida a través de sus hijos y que vulnera principios como el interés superior del menor, la no discriminación y la normativa aplicable a los centros concertados.

En el mismo escrito solicita la adopción de medidas inmediatas para restablecer el acceso al comedor, que se investiguen los hechos, que se abra expediente sancionador al centro por una supuesta vulneración de derechos y que, además, el colegio se disculpe formalmente ante los menores.

La situación ha provocado una profunda indignación entre muchas familias del centro, que advierten del riesgo de sentar un precedente peligroso. «Si no paga nadie, acabaremos asumiendo el coste el resto», señalan fuentes del entorno escolar, muy críticas con la actitud de la madre.

Por su parte, la Conselleria de Educación, en declaraciones recogidas por este medio, ha confirmado que ha recibido la denuncia y está analizando el caso. De forma estrictamente preventiva, ha autorizado que los menores continúen utilizando el comedor únicamente hasta que se resuelva el expediente, una decisión que tampoco ha logrado calmar los ánimos.

Fuentes próximas al proceso advierten de que no se puede permitir un precedente que comprometa la viabilidad económica de los centros concertados y subrayan que el comportamiento de la madre está siendo duramente cuestionado tanto por la comunidad educativa como por la propia administración.