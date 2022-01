Luis García Plaza compareció en rueda de prensa para analizar el encuentro previo a la jornada 19 frente al FC Barcelona. Para el primer enfrentamiento del 2022, el técnico madrileño ha destacado la delicada situación sanitaria que azota a la competición: “Es estresante para todo el mundo porque es una situación que no termina nunca. Volvemos a tener medidas extremas y a pasar tests cada día como hace unos meses”, afirmaba contrariado.

Sobre la posibilidad de que la Liga Santander se aplace durante unas jornadas, García Plaza cree que no se llegará a ese fatídico desenlace: “No creo que ocurra la misma situación que hace dos años con el parón del fútbol, eso sí, vamos a tener que irnos ajustando a las situaciones que se nos presenten. Quizás seamos el equipo que mejor se adapte a esta situación por las bajas que hemos tenido durante todo el año. A mí no me habéis oído hablar de las ausencias cuando perdimos contra el Granada o el Rayo. Se ha estado hablando de las bajas del Barça durante toda las semana cuando nosotros lo hemos tenido que aguantar toda la temporada”, ha sentenciado.

A pesar de las numerosas bajas de ambos conjuntos, el técnico bermellón espera un partido muy parejo: “Espero un partido igual que si no tuviéramos ausencias los dos. Han mejorado su versión con Xavi, con una muy buena presión tan perdida han recuperado su agresividad y en el juego posicional. Tenemos que defender muy bien, hacerles correr, que sufran y que nuestra posesión sea duradera. A pesar de sus ausencias, sus suplentes serían titulares en cualquier equipo de Primera División. Han aparecido 5 o 6 futbolistas de abajo que marcarán una época tanto en la selección como en su club”.

Con el encuentro frente al conjunto catalán, el domingo a las 21 h, se cerrará la primera vuelta de la competición. Así ha valorado el entrenador madrileño el primer tramo de sus pupilos: “Creo que ha sido un año magnífico. Esta temporada en Primera estoy satisfecho, pero tenemos que ser más exigentes. Los 20 puntos están bien, pero sí que pienso que tendríamos que tener más victorias. Somos un equipo que empata mucho, por ello, algún triunfo más nos hubiera situado en una zona más tranquila. El balance en general es satisfactorio”.

Uno de los jugadores que se recupera para la causa es Franco Russo. “Russo está perfecto, si lo veo conveniente, podrá jugar sin ningún problema”, ha declarado el técnico.

El miércoles se produjo la cesión de Lago Junior a la SD Huesca. Luis García ha querido deshacerse en elogios hacia un jugador ejemplar: “A Lago Junior le deseo lo mejor. Es un compañero idílico, trabajador. Él es un jugador que iba a decidir si se quedaba o si se quería marchar. Busca tener más minutos, pero si hubiera sido otro caso, otro jugador, no habría salido, lo digo así de claro. Es un caballero, se ha ganado todos mis respetos, por eso ha podido decidir su futuro. Por lo que se refiere a nosotros, todos los equipos se reforzarán. Sé que el club está trabajando en ese aspecto y que habrá novedades”, finalizando así la conferencia de prensa.