Lucas Giovannetti: «Voy a encajar muy bien en el equipo»

Lucas Giovannetti ya sabe lo que es sudar en Son Moix. El alero argentino ha completado su primer día completo de entrenamientos en Palma con sus compañeros tras realizar el pasado miércoles su primer entrenamiento con el Fibwi Palma Bàsquet. “Estoy muy feliz e ilusionado de estar aquí. Hubo una posibilidad en verano pero finalmente no se dio y tuvimos que esperar hasta ahora. Es el lugar al que quería venir y me estoy sintiendo muy cómodo. Hablando con Pablo sobre su filosofía creo que vamos a encajar muy bien. Tengo muchas ganas de ayudar al equipo”, ha reconocido ante los medios de comunicación.

“Mi cabeza ahora está aquí. Nos quedan ocho partidos más los play off y todas mis energías están puestas a lo que pase de aquí a final de temporada y lo demás vendrá solo. La mejor decisión que podía tomar era la de estar aquí en Palma y como dije, estoy muy feliz y con muchas ganas de competir”, agregó el jugador argentino.

Sobre lo que puede aportar al equipo señala Lucas: “Creo que puedo encajar muy bien en la manera de jugar ya que no hay posiciones tan definidas. Puedo aportar lo que me pidan. Me considero un jugador bastante polivalente y puedo hacer varias cosas. Lo que necesite el equipo lo haré. Eso se irá dando con el paso de los partidos y entrenamientos pero creo que le puedo dar mucho”.

Por su parte, Pablo Cano ha explicado que “me hubiese gustado que Martí Vives (director deportivo del equipo) estuviese aquí también porque ha hecho un gran trabajo desde el verano para que Lucas esté aquí. El equipo lo ha recibido con los brazos bien abiertos y estamos muy contentos de que pueda estar aquí porque fue uno de los primeros jugadores que nos interesó para completar la plantilla” añadiendo que “el parquet hablará de lo que Lucas puede hacer pero para mi es un placer. Lucas y yo nos conocemos bien porque durante el tiempo de pandemia él estaba en Argentina y le tocó estar confinado y durante ese confinamiento él se apuntó a los trabajos de mi academia por web y desde ahí comenzó nuestra amistad. Estoy seguro que los resultados nos van a acompañar”.