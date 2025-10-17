Leyma Coruña-Palmer Basket: salida compleja para los mallorquines

El Palmer Basket Mallorca Palma se traslada a territorio gallego para enfrentarse al Leyma Coruña este viernes a las 20:45 horas. La escuadra encabezada por Marco Justo, a la que le tocó descansar en la jornada del pasado fin de semana, persigue proseguir con su incremento de prestaciones grupales ante uno de los candidatos principales a gobernar con firmeza la Primera FEB.

El bloque isleño afronta su segundo compromiso consecutivo a domicilio con la única baja del alero luso Nuno Sá. El jugador vinculado, Álex Almenta, estará presente en la cita para ayudar al equipo en el envite, que será con toda seguridad de máxima dificultad.

El oponente del cuadro mallorquín es un conjunto llamado a porfiar por estar presente en las posiciones de mayor prestigio de la competición. El elenco dirigido por Carles Marco ha salido victorioso en los tres partidos que ha disputado en el campeonato.

El bando coruñés ha derrotado al Gipuzkoa Basket, Cartagena y Hestia Menorca por 15 o más puntos en una demostración de fortaleza en ambas zonas de la cancha. El adversario es el equipo que menos pérdidas comete de la liga, con 10,3. Además, el rival es tercero en la estadística de rebotes totales con 35. El Leyma Coruña es cuarto en el ranking de clubes con más recuperaciones por contienda, con 12,6, y es el segundo mejor rating defensivo de la categoría de plata del baloncesto español.

El entrenador del Palmer Basket, Marco Justo, ha detallado las claves del choque ante los medios de comunicación. El técnico canario ha argumentado: “Tenemos muy claro contra qué equipo jugamos; uno de los cuatro que todos tenemos en la cabeza como candidatos al ascenso directo”.

Justo ha recalcado: “Vamos al partido con la única idea de competir al máximo, hasta el último segundo, para tratar de llevarnos la victoria”. El preparador ha destacado: “Jugamos en una buena cancha, hay mucha expectación en la ciudad; parece que van a llenar en casi todos los partidos”.