Leyma Coruña-Fibwi Mallorca: examen en la cancha del líder

El Fibwi Mallorca Bàsquet Palma afronta hoy a las 20.45 el último partido de la primera vuelta y el último antes del parón por la Final Four de la Copa de España. El equipo de Pablo Cano se enfrenta al Leyma Coruña, líder de la categoría y uno de los principales candidatos al ascenso. El equipo mallorquín se desplazará hoy a primera hora a Coruña quedando concentrado hasta la hora del partido.

“El equipo está bien, la última victoria fue histórica e importante para el club e importante para los objetivos que tenemos como club. Es importante tomar lo positivo de ese partido para empezar a construir el siguiente partido”, ha explicado Pablo Cano, técnico del Fibwi Mallorca Bàsquet Palma en la rueda de prensa previa del encuentro. “El partido nos va a exigir lo máximo de nuestra concentración como todos los de esta liga. Tendremos que atravesar, como siempre, una serie de adversidades para plantear un buen partido contra un equipo que es el claro líder de la categoría y que tiene muchos aspectos que le hacen estar donde está teniendo un gran control emocional durante la temporada para afrontar diferentes situaciones que les ha tocado vivir”, ha añadido.

Los mallorquines saben que se enfrentan a un rival muy potente pero también saben que afrontan un encuentro en el que confían en sus posibilidades para dar la sorpresa. “Salimos a cada partido, más allá de a ganar que es lógico, a tratar de hacer un buen partido y cumplir con las ideas que tenemos. Tengo ideas muy claras de cómo tenemos que salir a jugar el partido y luego dependerá de la capacidad física de los jugadores y de los imponderables que hay en cada partido si podemos llevarlo a cabo pero nos estamos preparando para, como digo siempre, jugar un buen partido y que ese buen partido nos de la posibilidad de ganar”, ha señalado Pablo Cano.

Los palmesanos no podrán contar en este partido con Lucas Capalbo, que se recupera de un esguince en un dedo de su mano izquierda ni con Jorge Martínez que sigue recuperándose. El resto de jugadores, salvo Beraza, lesionado de larga duración, están a disposición de Pablo Cano para visitar a un equipo, el Leyma Coruña, que pasa por ser uno de los grandes nombres de la competición. El equipo entrenado por Carles Marco cuenta con una plantilla de nombres destacados como son Caio de Souza, Dino Radoncic, Paul Anders Jorgensen, Guillem Jou, Mus Barro, Abdou Thiam o el ex Palma Jacobo Díaz, jugadores que dan forma a un plantel que está dominando la Primera FEB y que se presenta como uno de los grandes retos de esta temporada para un Fibwi Mallorca Bàsquet Palma que viaja a Galicia con las maletas cargadas de ilusión y la convicción de ofrecer su mejor versión en casa del líder para tratar de sumar la que sería su novena victoria de la temporada.