Una lavativa para los socialistas

Mis queridos 156.00 votantes socialistas de Baleares, estáis de enhorabuena porque la prensa ha informado, y no tengo porque dudarlo, de que la ponencia marco del XV Congreso del PSIB-PSOE, a celebrar este mes de marzo, va a incluir una lavativa para ayudaros a reponer el dañado estado de ánimo en el que os encontráis tras perder las elecciones el 28 de mayo de 2023.

Una lavativa, como imagino ya sabréis, tiene «la virtud de lavar y limpiar». Diccionario de la RAE. Es, en cierto modo, una suerte de quitamanchas, en este caso de propiedades mágicas porque mucha magia hará falta para creer a pies juntillas lo que se afirma en esa ponencia marco. Mucha magia vais a necesitar, puesto que la magia es una ciencia oculta capaz de obrar efectos, a través de las palabras, que parecen sobrenaturales. Un hechizo, vamos.

Os cuento. Al parecer, la ponencia marco incluirá una frase-hechizo, capaz de provocar el pasmo o tal vez una sonora carcajada en la parte abundante del censo electoral, aquella que no votó a la extrema izquierda. En cambio, a vosotros, mis queridos 156.000 votantes socialistas de Baleares os llevará directamente al paroxismo o, mejor aún, a la enajenación. Paroxismo, por supuesto, pues como dice la RAE, es «la exaltación extrema de los afectos y pasiones». Pero también enajenación, que es, de nuevo la RAE, el efecto de «sacar a alguien fuera de sí, entorpecerle o turbarle el uso de la razón».

En el otro lado del muro, en cambio, el asombro o sea el estupor. Pues de eso va el pasmo. Os lo explico así, despacito, por consideración a vuestras meninges, tan dañadas pobrecitas ellas por el fanatismo y el revanchismo.

Vayamos con la frase de marras a incluir en la ponencia marco. Se califica a Armengol de modelo a seguir de compromiso ético y ejemplaridad. Esto es: «Un ejemplo para los que quieran dedicarse al servicio público». Ella es la misma Armengol, de nombre Francina, conocida como Lady HatBar o Cariño Armengol. La misma sectaria y revanchista del octeto 2015-2023, que ha sublimado su «compromiso ético y ejemplaridad» ejerciendo como presidenta del Congreso de los Diputados convertida en ama de llaves del «Puto amo» y, por consiguiente, incapaz de entender la división de poderes como uno de los principios básicos del sistema democrático.

Pero bueno. Esta lavativa, modelo compromiso ético y ejemplaridad, por lo menos os servirá, mis queridos 156.000 votantes socialistas de Baleares, para manteneros firmes en el ademán mientras loáis a vuestra amada líder suprema. Vamos a ver, ¿a quién quiere engañar el PSIB-PSOE apelando a un modelo a seguir (inexistente) en la extrema izquierda? ¡A vosotros! ¿A quién si no? Desde luego no conseguirá engañar al resto del electorado y si ésta es la intención, queda claro que nos están tomando por gilipollas.

Recuerde el electorado balear que Francina Armengol aspira a regresar al poder autonómico en los comicios de 2027 y ahora que la tenemos calada suficientemente, permitirle con nuestro voto acceder al poder sería dejarla volver a las andadas, expresión que nos recuerda la RAE significa «volver a incurrir en una mala acción o en una mala costumbre».

Si los militantes y simpatizantes del PSIB-PSOE recibirán por prescripción facultativa (la ponencia marco) la necesaria lavativa para mantenerlos fieles a las consignas socialistas, el resto de la población no quedará a salvo de la extrema izquierda en la que hoy milita el PSIB-PSOE. Días pasados, en la manifestación del 8M se pudo ver de qué carajo iba la cartelería: Davant el Patriarcat i l’Extrema Dreta, Més Feminisme. Nótese que este eslogan no habla de los derechos de la mujer, sino que pone el foco de atención en una cuestión cardinal de la propaganda de la izquierda populista, al priorizarse el mensaje electoral que persigue perpetuar el muro de contención y evitar así la alternancia en el poder. Es la involución del sistema democrático.

Sin olvidar que también días pasados podíamos escucharle decir a la tropa de extrema izquierda que en Baleares «hay deterioro democrático». ¿Y en qué se basan? Porque el ciudadano corriente no tiene esa percepción.

Cada día que pasa, balan y balan sin parar. ¿Cuándo duermen? El circo ya se ha puesto en marcha, pero con punto de partida discutible, al pretender hacernos creer que «es un hito histórico la llegada de Francina Armengol a la Presidencia del Congreso de los Diputados». Lo que sí fue un hito, a mi manera de entender las cosas, ocurrió con la llegada en 1986 de Félix Pons a la Presidencia del Congreso de los Diputados. Un político capaz de leer bien cuál era su papel, manteniéndose firme en la independencia del poder legislativo y en cambio, Armengol desde el inicio se entregó en los brazos de Moncloa.

Está claro que el PSIB-PSOE de cara al 2027 nos venderá, en abundancia, que su candidata a presidir el Govern ha sido la presidenta del Congreso y Prohens, no. Variante en positivo del ¡y tú, más! Es decir, ¡yo más que tú! Siempre le acompañará la indignidad de no haber ejercido con lealtad institucional su papel de tercera autoridad del Estado. No lo olvide jamás el electorado balear: Armengol ha traicionado el espíritu del cargo.

Confío en que esta nueva lavativa no cale en el censo electoral. Y termino, mis queridos 156.000 votantes socialistas de Baleares. Ánimo con el lavado de cerebro. Siempre pueden mejorar vuestros balidos. Beeeeeeee.