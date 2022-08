‘Junts ho aconseguirem’, lema para la campaña de socios del Fibwi Palma 2022-23

Junts ho aconseguirem, un lema que se convirtió en la segunda vuelta de la temporada pasada en el grito de guerra de la afición del ahora Fibwi Palma es el lema que da nombre a una campaña de socios muy especial para el club palmesano ya que bajo ese lema se aúna un mensaje muy claro y es que tanto directiva como cuerpo técnico y plantilla tienen muy claro que la grada de Son Moix debe ser ese sexto hombre que en elos momentos difíciles de el impulso necesario al equipo y que en los buenos momentos pueda disfrutar con los jugadores de Pau Tomàs.

Las categorías para este año son cuatro siendo la General de un precio de 70 euros, la junior (11-18 años) de 35 euros, la de más de 65 años (senior) también de 35 euros y dos categorías especiales como son la premium que supondrá tener asiento reservado por un precio de 120 euros y la categoría de socio protector que, además de incluir el asiento reservado para toda la temporada, incluirá un desplazamiento con el equipo a elegir de los que realice a lo largo de la temporada. Esta última categoría tendrá un precio de 200 euros. Desde hoy mismo accediendo desde la página web del club se pueden realizar ya las solicitudes tanto de renovación como de nuevos abonados.

La campaña se ha presentado en un acto llevado a cabo en el Restaurante Las Sirenas que ha cedido un año más sus instalaciones. “Presentamos una campaña de socios que es un poco especial porque el año pasado bajamos a LEB Plata y eso, se quiera o no, hace que dudes acerca de la respuesta del aficionado. Más que nunca necesitamos la ayuda del socio porque sin su ayuda no vamos a lograr nuestro objetivo que no es otro que el de volver a la LEB Oro”, ha asegurado Guillermo Boscana en la presentación de la campaña recordando que el CB Imprenta Bahía San Agustín lleva “41 años” como club.

“Necesitamos la ayuda de todos”, ha reiterado Boscana que ha indicado que los socios premium y protector que ya lo fueran el año pasado tendrán hasta el 31 de este mes de agosto para mantener su número de socio ya que a partir del 1 de septiembre se iniciará la nueva numeración.

El presidente del Fibwi Palma ha subrayado que “lo que interesa es que Son Moix se llene pero también queremos que todos los que se hagan socios vengan a Son Moix. Debemos intentar que las diferencias entre los socios que se hagan y los que vengan al pabellón se vaya reduciendo y que si, por ejemplo, hacemos 1000 socios vengan esos socios o casi todos a Son Moix”. En ese sentido, Guillermo Boscana ha señalado como objetivo llegar a esos 1000 socios.

Joan Feliu, por su parte ha comentado que “la temporada se ha planteado con el objetivo de ascender a LEB Oro. Todos sabemos que el reto es difícil pero podemos prometer tanto jugadores como cuerpo técnico y directiva que vamos a hacer lo posible para lograrlo” añadiendo también que “este año seguiré trabajando para ayudar al cien por cien al equipo tanto en los entrenamientos como en los partidos”.

Sobre la plantilla, ha comentado Feliu que “hemos visto como juegan los compañeros y falta ver ahora como nos compenetramos en la pista”. Ha tenido el jugador mallorquín del Fibwi Palma palabras de agradecimiento a Pau Tomàs. “Ya llevo años con él y me da mucha confianza y siempre que me la de por mi parte va a recibir lo mismo”.

A falta de definir el resto de la pretemporada, el Fibwi Palma jugará, a falta de confirmarse de manera oficial la fecha y horario, el próximo 18 de septiembre a las 19 horas una nueva edición del Ciutat de Palma de baloncesto siendo su rival el HLA Alicante, equipo de LEB Oro que este año ha diseñado una ambiciosa plantilla para buscar el asalto a la Liga Endesa y que, una vez más, visitará Son Moix para jugar contra los pupilos de Pau