Juan Rodríguez, alcalde de Ses Salines: «Los okupas son los nuevos marqueses de Podemos»

Juan Rodríguez, alcalde de Ses Salines, ha denunciado a OKBALEARES la situación «de extremo vandalismo» en la que ha quedado el chalet de los marqueses del Palmer en la Colònia de Sant Jordi después de que hayan sido desalojados los okupas que llevaban meses invadiendo de manera ilegal la propiedad. «No ha sido una okupación. Han sido directamente delincuentes que han entrado en una propiedad privada que estaba en uso y que se han beneficiado de una ley que protege a este tipo de gente».

«No se puede consentir que por culpa de la simpatía ideológica de este gobierno, tanto en Baleares como en Madrid, se consientan situaciones como ésta que podrían arreglarse en menos de 24 horas con un simple cambio de una ley como la actual que no hay nadie que pueda entender», lamenta el primer edil saliner, que asegura que «ni un solo centímetro de la propiedad se ha salvado del vandalismo».

Visiblemente indignado, el alcalde explica que «no era una nave industrial ni un edificio abandonado, sino una vivienda particular que se ha tardado meses en desalojar permitiendo que se produjeran todo tipo de trapicheos, que se empleara luz y agua corriente de los propietarios y, sobre todo, que se haya producido un acto de vandalismo extremo».

«Han vendido muebles, los que no han podido vender los han quemado y han destrozado todo. Hay toneladas de basura por todas partes y un olor putrefacto que lo invade todo. Esto no se puede vestir de okupación porque aquí no ha vivido nadie. Ha sido un acto grave de delincuencia que, por simpatía ideológica, se está permitiendo que suceda en toda España, Baleares incluida. No se puede consentir algo así en este país», agrega Juan Rodríguez.

Al Ayuntamiento de Ses Salines, desbordado por esta okupación «que ha provocado una alta inseguridad en la zona», le toca ahora «vigilar para que no vuelvan a entrar en la vivienda porque aunque supuestamente se han ido, pueden regresar en cualquier momento y eso significa que el procedimiento se iniciaría de nuevo. Esta situación ha sido un verdadero quebradero de cabeza para el Ayuntamiento de Ses Salines y ha supuesto una imagen nefasta para nuestro pueblo».

El alcalde lamenta que «en casos como éste nosotros, como Ayuntamiento, estamos con las manos atadas. Incluso, cuando te diriges a administraciones superiores en busca de soluciones, te miran como si fueras un apestado porque te preocupas por algo así. La situación es surrealista: resulta que los que queremos que una okupación ilegal se solucione en 24 horas y se le devuelva la propiedad a su legítimo propietario somos los raros».

«Los okupas son los nuevos marqueses de Podemos», ha subrayado para finalizar el máximo responsable del consistorio saliner.